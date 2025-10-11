3小時狂call80通119！接起來都是「娃娃音」消防大姊姊險抓狂

實在是既可愛又令人頭痛！台東縣消防局勤務中心119專線近日傳出亂打報案電話狀況，一名疑似1歲多的小小孩3個小時內打了80通119報案電話。示意圖。（資料照）

實在是既可愛又令人頭痛！台東縣消防局勤務中心119專線近日傳出亂打報案電話狀況，一名疑似1歲多的小小孩3個小時內打了80通119報案電話，執勤的大姊姊很有耐心，擔心「可能是大人發生事故」持續溝通，直到後來愈來愈相信小朋友是打來「練習說話」，因此警告他「亂打電話，警察來要抓你囉！」

從對話內容來聽，像是「大姊姊哄頑皮小孩」十分可愛，但執勤同仁接了80通這樣電話，心情應該不似外人所想，而是覺得很頭大。台東縣消防局表示，日前晚上8時至11時共接了80通電話，但來電皆未顯示號碼，「其實可以追到手機持有者，但後來也未再來電，而且亂打電話的又是小小孩，因此作罷」。

來電的小小孩有時未發一語，執勤員因此掛斷，但有時卻是有一搭沒一搭的對話，執勤的大姊姊說了句「喂」，對方也傳來「奶聲」版的「喂」，一聽就知是年紀十分小的小小孩，因此大姊姊再問「有沒有大人？」、「爸爸在旁邊嗎？」、「還是媽媽？阿公阿嬤在旁邊？」，連問數次換來都是奶聲發音無從得知內容，期間也聽得到小小孩怪叫、笑聲。

執勤的大姊姊真的是非常有耐心，一直持續溝通、想尋找旁邊是否有大人，同時也擔心大人真的發生事故，小孩才試著求援，許多通電話都是大姊姊在5、6分鐘內不斷試著要他把電話交給大人，或是試圖詢問現場狀況，直到數通電話之後，聽到背景並無大人聲音，小小孩也只是「找人聊天學講話」，這才告誡「警察要來抓你了喔！」。但大姊姊語調實在太溫柔了點，明顯也不想嚇哭小孩，因此嚇阻作用有限，所幸3小時後小小孩即未再來電。

消防局表示，執勤的女同仁未婚，沒有帶小孩經驗，相信不會讓她以後不敢生小孩，未來她若有小孩也肯定很有耐心，並強調，依據《消防法》第36條第1項第1款規定：「違反第十八條第二項規定，無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事。」，可處新台幣1萬以上5萬以下罰鍰。

但基於為小小孩健康考量，消防局人員私下表示，「都晚上11時了，怎麼會有小孩還沒睡？」、「那麼小的小孩，怎麼可以讓他如此輕易接觸手機等3C產品，這對小孩健康真的很不好」。消防局不是「抓不到人」，而是原諒小孩「想找人聊天」，希望家長能保管好手機以及注意小孩健康。

