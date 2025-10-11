IG狂曬恩愛成鐵證 酒店妹勾人夫半年篡位落空還要賠錢

在酒店上班的女子，結識多金已婚人夫，露骨腥膻對話、及親密自拍，在兩人手機對話紀錄、IG之限時動態中毫無保留。（情境照）

高雄市在酒店上班的林姓女子，結識多金已婚人夫，兩人關係快速升溫，露骨腥膻對話及自拍照，在兩人手機對話紀錄、IG之限時動態中毫無保留，林女還意圖篡位逼人夫離婚，均被元配陳女掌握，向法院提告侵權求償，一審法院判林女賠償40萬元，林女上訴二審，法官審酌兩人實際交往不到半年，改判賠20萬元定讞。

人妻陳女主張，與丈夫8年婚姻，育有3名未成年子女，去年6月間赫然發現老公手機與林女之親密對話，還在林女的IG曬出兩人交往、親吻的恩愛照。對林女提告請求賠償精神慰撫金80萬元。

請繼續往下閱讀...

人妻發現兩人對話腥羶露骨：「都快在一起半年了」、「其實主要想做愛」、「忍耐一下回來再做」、「晚安愛你（親嘴圖案）」、「老公晚安愛你（親吻圖案）」、「你啊下面很誠實等到變沙漠就很慘了！」

林女還逼迫人夫與元配離婚意圖篡位：「我老話一句眼前的事情能趕快處理趕快處理吧，一直這樣說真的不是辦法，成年人沒有兩個都要，我給你時間但真的不保證有多久，你拖個2-3年我算什麼？」其個人IG上發布其與人夫的接吻照，在貼文內書寫「你說過你是我的山永遠在我身後讓我靠……讓我從跟你在一起到現在從來沒有煩惱。」

橋頭地院一審認定其2人之交往行為，顯已逾越普通朋友分際，依社會通念，顯已違反倫理規範，判林女賠償原告40萬元，林女上訴，高等法院高雄分院則以兩人交往不到半年，改判賠償金為20萬元，全案確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法