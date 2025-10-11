為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    IG狂曬恩愛成鐵證 酒店妹勾人夫半年篡位落空還要賠錢

    2025/10/11 14:22 記者蔡清華／高雄報導
    在酒店上班的女子，結識多金已婚人夫，露骨腥膻對話、及親密自拍，在兩人手機對話紀錄、IG之限時動態中毫無保留。（情境照）

    在酒店上班的女子，結識多金已婚人夫，露骨腥膻對話、及親密自拍，在兩人手機對話紀錄、IG之限時動態中毫無保留。（情境照）

    高雄市在酒店上班的林姓女子，結識多金已婚人夫，兩人關係快速升溫，露骨腥膻對話及自拍照，在兩人手機對話紀錄、IG之限時動態中毫無保留，林女還意圖篡位逼人夫離婚，均被元配陳女掌握，向法院提告侵權求償，一審法院判林女賠償40萬元，林女上訴二審，法官審酌兩人實際交往不到半年，改判賠20萬元定讞。

    人妻陳女主張，與丈夫8年婚姻，育有3名未成年子女，去年6月間赫然發現老公手機與林女之親密對話，還在林女的IG曬出兩人交往、親吻的恩愛照。對林女提告請求賠償精神慰撫金80萬元。

    人妻發現兩人對話腥羶露骨：「都快在一起半年了」、「其實主要想做愛」、「忍耐一下回來再做」、「晚安愛你（親嘴圖案）」、「老公晚安愛你（親吻圖案）」、「你啊下面很誠實等到變沙漠就很慘了！」

    林女還逼迫人夫與元配離婚意圖篡位：「我老話一句眼前的事情能趕快處理趕快處理吧，一直這樣說真的不是辦法，成年人沒有兩個都要，我給你時間但真的不保證有多久，你拖個2-3年我算什麼？」其個人IG上發布其與人夫的接吻照，在貼文內書寫「你說過你是我的山永遠在我身後讓我靠……讓我從跟你在一起到現在從來沒有煩惱。」

    橋頭地院一審認定其2人之交往行為，顯已逾越普通朋友分際，依社會通念，顯已違反倫理規範，判林女賠償原告40萬元，林女上訴，高等法院高雄分院則以兩人交往不到半年，改判賠償金為20萬元，全案確定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播