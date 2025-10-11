為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    埔里國慶日轎車擦撞重機釀1死 驚悚畫面曝

    2025/10/11 14:13 記者張協昇／南投報導
    南投埔里鎮國慶日發生死亡車禍，56歲戴姓男子傷重送醫不治。（警方提供）

    南投埔里鎮國慶日發生死亡車禍，56歲戴姓男子傷重送醫不治。（警方提供）

    南投埔里鎮國慶日發生死亡車禍！56歲戴姓男子10下午1時57分許，駕駛白色轎車經埔里鎮中山路時，疑擦撞同方向行駛的1輛大型重型機車後失控，在原地打轉後再撞及道路護欄，戴男身受重傷，送醫不治，58歲的重機駕駛蔡姓男子及58歲及同年齡范姓女乘客幸未受傷，警方正深入調查事故發生原因。

    警方調查，戴姓男子10下午1時57分許，駕駛白色轎行經埔里鎮中山路1家甕缸雞店門口時，疑由後擦撞同方向行駛、由蔡姓男子駕駛的大型重型機車，車輛隨即失控，在原地打轉後撞上路邊護欄，由於撞擊力道相當大，車頭嚴重受損，輪胎等零件脫落四散，戴男身受重傷受困車內。

    南投消防局獲報，調派消防人員前往救援，將受困車內的戴男救出，現場施予CPR後送醫急救仍傷重不治，重機駕駛蔡姓男子及後座范姓女乘客均幸未受傷。

    警方表示，目前正深入調查事故發生原因，惟十次車禍九次快，尤其國慶連假期間出遊民眾多，籲請駕駛人務必遵守交通規則並減速慢行，維護自身及其他用路人安全，避免釀成重大傷亡交通事故。

    56歲戴姓男子駕駛轎車撞及路邊護欄受困車內，送醫急救不治。（警方提供）

    56歲戴姓男子駕駛轎車撞及路邊護欄受困車內，送醫急救不治。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播