埔里國慶日轎車擦撞重機釀1死 驚悚畫面曝

南投埔里鎮國慶日發生死亡車禍，56歲戴姓男子傷重送醫不治。（警方提供）

南投埔里鎮國慶日發生死亡車禍！56歲戴姓男子10下午1時57分許，駕駛白色轎車經埔里鎮中山路時，疑擦撞同方向行駛的1輛大型重型機車後失控，在原地打轉後再撞及道路護欄，戴男身受重傷，送醫不治，58歲的重機駕駛蔡姓男子及58歲及同年齡范姓女乘客幸未受傷，警方正深入調查事故發生原因。

警方調查，戴姓男子10下午1時57分許，駕駛白色轎行經埔里鎮中山路1家甕缸雞店門口時，疑由後擦撞同方向行駛、由蔡姓男子駕駛的大型重型機車，車輛隨即失控，在原地打轉後撞上路邊護欄，由於撞擊力道相當大，車頭嚴重受損，輪胎等零件脫落四散，戴男身受重傷受困車內。

請繼續往下閱讀...

南投消防局獲報，調派消防人員前往救援，將受困車內的戴男救出，現場施予CPR後送醫急救仍傷重不治，重機駕駛蔡姓男子及後座范姓女乘客均幸未受傷。

警方表示，目前正深入調查事故發生原因，惟十次車禍九次快，尤其國慶連假期間出遊民眾多，籲請駕駛人務必遵守交通規則並減速慢行，維護自身及其他用路人安全，避免釀成重大傷亡交通事故。

56歲戴姓男子駕駛轎車撞及路邊護欄受困車內，送醫急救不治。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法