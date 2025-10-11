獨家》被警聞有K毒味拒驗尿能免罰？ 警方扣車後急撤單

警方聞到蔡男身上有K毒味要求驗尿遭拒，開出毒駕拒測罰單並扣車，但警二分局認定程序不合，決定撤銷罰單並歸還車輛，強調執法須依法且兼顧人權。（民眾提供）

酒駕拒測可以扣車，但當警方懷疑有人吸毒開車又拒測呢？警員聞到蔡姓酒店少爺身上有K毒氣味卻未查到毒品，要求蔡男驗尿遭拒後，開拒測罰單並扣車，但警二分局討論後認定程序不合，今天已撤銷罰單，將歸還車輛。

事件發生這個月初，警二分局民權派出所警員巡邏時發現蔡男在車旁抽菸等女友，且身上又散發K他命氣味，懷疑他毒駕，但蔡男拒絕警方搜索，當支援警力到達，他仍與警員爭論，自己沒吸毒，車子停在停車格內，憑什麼搜索？後來，警員要求蔡男回警所驗尿初篩，以證明自己沒有吸毒，仍被蔡男拒絕。

請繼續往下閱讀...

依道路交通管理處罰條例第35條規定，無論酒駕或毒駕拒測，都可處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛並吊銷駕照，警員查看開單系統，也有毒駕拒測的罰單選項，因此開出罰單並扣車。

警方在取締酒駕實務上，如果聞到駕駛人有酒味，可用俗稱「酒測指揮棒」的初篩儀器檢測，確認有酒精反應後，再進行正式酒測，但毒品的初篩，必須要用尿液，如果駕駛人拒絕驗尿，警方不但可以開罰，也能請檢察官開強制採驗單驗尿，前提是要有相當證據。

警二分局舉例說明，例如蔡男被懷疑吸食K毒，K毒在5公克下是行政罰、超過5公克是刑罰，在沒有涉及刑法的前提下，檢察官也無法開強採單，目前也沒有其他毒品的初篩設備，如果只依嗅覺要求驗尿，恐侵害民眾權益。

警方指出，蔡男的案例有些爭議，在經過內部討論後，決定撤銷罰單，並歸還車輛，也提醒員警如果未來要開毒品拒測罰單，應該要有確切證據並依法行政，否則以後在路上聞到民眾身上味道怪怪的，就要求對方到警所採尿，一旦被拒絕就開拒測單、扣車，可能會引發爭議與訴訟，二分局將加強教育訓練，確保執法合法且兼顧人權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法