可惡！台南學甲又見災區修屋詐騙嫌犯抓到了

丹娜絲災後民宅受損，至今仍在修繕。圖與新聞事件無關。（資料照，記者楊金城攝）

台南學甲又傳丹娜絲災屋修繕的詐騙案，災民受災又被騙，痛罵犯嫌太可惡，學甲警分局不敢懈怠，不到10天偵辦，昨天在關廟區逮捕35歲林姓通緝犯，警方受理北門區2位、學甲區1位受害人被騙3到40多萬元，清查北門區還有1位災民受騙，今天（11日）依詐欺罪嫌將林男移送檢方歸案。

丹娜絲颱風在7月6日造成台南數以萬計的民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，因缺工缺料等因素導致災戶修繕困難，學甲陳姓災戶在7月中遭周姓犯嫌冒充包商騙走19萬元，周男被學甲分局逮捕，不料8月中到9月，又接獲有不肖業者趁機以「快速修繕」、「災後優惠施工」等名義行騙，導致災民受騙。

林姓犯嫌涉嫌洗錢防制法被通緝在案，長期以鐵皮搭建名義招攬生意，他趁丹娜絲風災向北門、學甲區3位被害人收取工程頭期款後，未依約履行施工，甚至避不見面，導致災屋至今仍未修繕。

受害的北門文山里、錦湖里災戶，都受到林男詐騙，他收走頭期款，再以缺料待修，拖延施工，被害人在9月中旬報案，控告林嫌詐欺。

學甲警方依據工程合約書，鎖定林嫌涉案，追查多日後，昨天將他逮捕到案；分局長巫建德說，災後，詐騙集團及不肖業者常利用民眾急於修復屋損之心態，以低價、限時優惠等手法行騙，呼籲民眾尋找修繕工程時，可善用政府媒合的營造商或查找具有合法登記之公司施工，並應簽訂正式合約明確載明施工內容、付款條件與履約日期，且留意切勿未完工即支付大筆款項，以避免受騙。

林嫌（右二）被災戶控告收錢後拖延施工修繕災屋，涉嫌詐欺。（學甲警分局提供）

