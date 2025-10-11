飛車衝進茶行撞死老闆娘 BMW男今出院否認毒駕仍送辦

劉姓男子前天凌晨疑毒駕撞進茶行，釀成1死1傷，整間茶行宛如轟炸過一般、滿目瘡痍，劉男今天已出院，將依過失致死、毒駕移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

台中市43歲劉姓男子，前天凌晨駕駛BMW轎車疑似毒駕，衝撞五權路一家茶行，造成87歲老闆娘慘死、61歲張姓兒子受傷，劉男因顱內出血一度昏迷住院，昨天意識已恢復，警方並派人到醫院製作事發筆錄，今天中午醫院已通知可出院，警方預計將帶回警局進一步訊問後，依車禍過失致死、毒駕移送台中地檢署偵辦。

警方調查，劉姓男子（43歲）前天凌晨3點多，駕駛BMW自小客車，自南屯區五權西路一路直行，抵達事故地點前的Y字型路口時，突然高速闖紅燈，衝過馬路撞進茶葉行，撞擊瞬間爆出巨大聲響，茶行鐵門被撞飛、店內撞得滿目瘡痍。

請繼續往下閱讀...

當時在店內後方隔間臥室，睡下舖的87歲老婦人當場被撞死，睡上鋪的張姓兒子則是頭部受傷；劉男亦顱內出血送醫，抽血驗出體內有2級毒品安非他命陽性反應，車上還被查獲含依托咪酯毒品的喪屍煙彈。

送醫一度昏迷的劉男昨天已清醒，警方並派人到醫院製作筆錄，劉男雖坦承自己有吸毒，但強調不是肇事前吸的，不承認有毒駕，至於為何會衝撞進茶行？則是含糊其辭，未明確說明，因今天上午醫院已通知劉男情況穩定可出院，警方在請示檢察官後，預計將會帶回警局進一步訊問後，依過失致死、毒駕移送台中地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法