過戶不代表是車主？ 她百萬買胞姊BMW二審逆轉敗訴

廖姓、邱姓債主向雲林地院聲請對陳姓女子財產強制執行時，陳女的妹妹主張一輛BMW轎車是她跟胞姐買的，已過戶給自己，提起第三人異議之訴，一審獲勝，但高等法院台南分院認為她不能證明買賣存在，改判她敗訴。

陳女的妹妹稱，在前年以121萬元向胞姊購買該輛BMW520i，並於同年11月完成過戶，主張車輛屬於自己所有，依法請求撤銷查封程序。她提出匯款明細證明自當年2月至11月陸續匯款給胞姊共121萬元，並稱口頭約定於價金付清後過戶，但法院審酌相關證據，認為其主張難以採信。

上訴人邱男指出，被上訴人與胞姊多年資金往來密切，兩人共同投資夢思潔公司及婼凡公司，帳戶間頻繁轉帳，難以分辨是否為購車款項；此外，被上訴人起訴時主張買賣價金為129萬元，後又改稱121萬元，數額前後矛盾。法院檢視匯款明細，其中一筆2000元款項還註明「水電」，顯與車輛交易無關。

法院進一步調查，被上訴人與胞姊長期同住，證人僅稱聽聞胞姊說車已賣給被上訴人，未能親見交易過程；而被上訴人提出的使用車輛照片，也不足以證明所有權。合議庭認為，被上訴人雖完成過戶，但監理機關登記僅具管理及稅務功能，與真正所有權無必然關聯，且她未能證明與胞姊達成有效買賣契約。

法院最後指出，被上訴人無法舉證證明買賣存在，無法排除該車屬胞姊財產並可供執行，依強制執行法第15條提起異議之訴並無理由。原審判決認定不當，台南高分院遂廢棄原判，改判被上訴人敗訴，全案由她負擔第一、二審訴訟費用。

