屏縣1~9月闖紅燈車禍釀8死428傷 10/13起加強取締違規

屏縣1至9月共發生436件因闖紅燈引起的車禍，造成8人死亡、428人受傷，死亡人數較去年同期增加3人，警察局將從下週一（13日）起，啟動闖紅燈違規專案取締行動，在全縣範圍內針對闖紅燈熱點、事故多發時段與高風險路口，加強勤務部署。

屏東縣府警察局統計，今（2025）年1至9月全縣共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8人死亡、428人受傷，相較去年同期，事故件數減少93件、受傷人數減少96人，顯示警方與社會各界持續推動交通安全的努力已初見成效。

然而今年因闖紅燈造成的死亡人數，卻較去年同期增加3人，突顯雖然違規行為整體減少，卻仍潛藏高度風險與傷亡威脅，面對此一警訊，屏東縣政府警察局強調，絕不會因數據趨緩而放鬆防制作為。為強化路口安全管理，並從源頭防制重大交通事故發生，警察局將本（10）月13日起，啟動「闖紅燈違規專案取締行動」。

警方表示，此次專案採取「科技執法與員警目視同步」並行模式，運用固定式及移動式錄影設備輔助監控，結合情境管理概念進行精準部署，同時透過強化現場稽查與即時攔查作為，提升嚇阻成效，讓守法成為用路人的日常習慣。

警察局指出，許多闖紅燈事故往往在一瞬之間發生，肇因多為駕駛心存僥倖、爭搶秒差，卻忽略紅燈背後代表的是交叉人車的安全保障。每一次不理性的衝刺，背後都可能埋下無法彌補的悲劇風險。

屏縣警察局長甘炎民表示，交通執法的核心不是懲罰而是保護，「每一個紅燈前的停下，不是浪費時間，而是對生命最基本的尊重與負責」，呼籲縣民無論是汽機車駕駛人或行人，都應放慢腳步、放下僥倖，守住生命防線，也守護他人安全。

