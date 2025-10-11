為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    少年外木山溺水無呼吸心跳 救生員、消防員合力急救今轉加護病房

    2025/10/11 13:08 記者林嘉東／基隆報導
    林姓少年昨天傍晚與母親到基隆市外木山海興游泳池戲水不慎溺水，還好及時被救生員救起送醫急救。外木山海興游泳池示意圖。（資料照）

    林姓少年昨天傍晚與母親到基隆市外木山海興游泳池戲水不慎溺水，還好及時被救生員救起送醫急救。外木山海興游泳池示意圖。（資料照）

    13歲林姓少年昨與母親至基隆市外木山海興游泳池戲水時溺水，游泳池救生員將他救起時，雖已無呼吸心跳，救生員、消防隊員不放棄，不斷對他施以心肺復甦術，今（11日）上午傳來好消息，林少經基隆長庚醫院急救後，已恢復心跳呼吸，轉送加護病房後觀察中。

    基隆市消防局昨天下午6點半左右接獲，中山區外木山海興游泳池有一起13歲少年發生溺水意外，消防員趕抵時，少年被游泳池救生員救起，已無呼吸心跳，但救生員、與消防隊員不放棄一直替少年施以心肺復甦術；少年母親則在一旁不斷哭喊少年名字，陪同溺水少年一起基隆長庚醫院急救。今天上午傳來好消息，林少經急救後，已恢復心跳呼吸，轉加護病房觀察中。

    警方調查，13歲林姓少年昨天傍晚與母親一起到外木山海興游泳池戲水，林母上岸後，發現兒子未上岸回頭找人，發現兒子趴在水面上溺水，游泳池救生員及時將林少救上岸時，已無心跳呼吸，後由趕抵的基隆市消防局救護車送醫急救。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播