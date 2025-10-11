少年外木山溺水無呼吸心跳 救生員、消防員合力急救今轉加護病房

林姓少年昨天傍晚與母親到基隆市外木山海興游泳池戲水不慎溺水，還好及時被救生員救起送醫急救。外木山海興游泳池示意圖。（資料照）

13歲林姓少年昨與母親至基隆市外木山海興游泳池戲水時溺水，游泳池救生員將他救起時，雖已無呼吸心跳，救生員、消防隊員不放棄，不斷對他施以心肺復甦術，今（11日）上午傳來好消息，林少經基隆長庚醫院急救後，已恢復心跳呼吸，轉送加護病房後觀察中。

基隆市消防局昨天下午6點半左右接獲，中山區外木山海興游泳池有一起13歲少年發生溺水意外，消防員趕抵時，少年被游泳池救生員救起，已無呼吸心跳，但救生員、與消防隊員不放棄一直替少年施以心肺復甦術；少年母親則在一旁不斷哭喊少年名字，陪同溺水少年一起基隆長庚醫院急救。今天上午傳來好消息，林少經急救後，已恢復心跳呼吸，轉加護病房觀察中。

警方調查，13歲林姓少年昨天傍晚與母親一起到外木山海興游泳池戲水，林母上岸後，發現兒子未上岸回頭找人，發現兒子趴在水面上溺水，游泳池救生員及時將林少救上岸時，已無心跳呼吸，後由趕抵的基隆市消防局救護車送醫急救。

