為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    貢寮海域3女潛水客失聯 宜蘭頭城海域平安獲救

    2025/10/11 13:08 記者游明金／宜蘭報導
    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    3名女潛水客今（11日）上午在新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水失聯，所幸卡在海面上定置漁網處被過的經漁船救起，3女平安獲救，在12點7分進入頭城石城漁港，3名潛水客均無大礙，表示不需送醫，隨後即離開。

    新北市消防局今天10點41分獲報，12名潛水客上午8點多相約至新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水，有3名女潛水客未在約定時間上岸，疑遭大浪捲走。新北市消防局出動21名消防隊員與15輛車趕往救援。

    據了解，報案人宋姓男子是帶隊潛水教練、報稱潛水團員劉女、楊女、賴女等3人上岸，經現場消防局及海巡署人員巡尋，3人疑似在海面上定置漁網處待援，於11時35分由海面上「得利2」漁船前往救援，已在11時42分已將3女拉上漁船，並於12時07分從頭城石城港上岸，3名潛水客均無大礙，並表示不需送醫，稍微休息後即離開。

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播