貢寮海域3女潛水客失聯 宜蘭頭城海域平安獲救

貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

3名女潛水客今（11日）上午在新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水失聯，所幸卡在海面上定置漁網處被過的經漁船救起，3女平安獲救，在12點7分進入頭城石城漁港，3名潛水客均無大礙，表示不需送醫，隨後即離開。

新北市消防局今天10點41分獲報，12名潛水客上午8點多相約至新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水，有3名女潛水客未在約定時間上岸，疑遭大浪捲走。新北市消防局出動21名消防隊員與15輛車趕往救援。

請繼續往下閱讀...

據了解，報案人宋姓男子是帶隊潛水教練、報稱潛水團員劉女、楊女、賴女等3人上岸，經現場消防局及海巡署人員巡尋，3人疑似在海面上定置漁網處待援，於11時35分由海面上「得利2」漁船前往救援，已在11時42分已將3女拉上漁船，並於12時07分從頭城石城港上岸，3名潛水客均無大礙，並表示不需送醫，稍微休息後即離開。

貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

貢寮海域3名女潛水客失聯，經漁船救援平安獲救，從頭城石城漁港進港。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法