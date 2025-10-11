雙十連假深夜划竹筏遊玩變意外！16歲少女落海失蹤

16歲少女秀姑巒溪口落海，海巡漏夜搜救。（海巡署東部分署提供）

1名18歲陳姓男子與2名16歲女高中生，昨晚邀約去花蓮豐濱鄉秀姑巒溪海邊談心，男子提議帶女孩子去划竹筏竟發生意外，16歲李姓少女疑因風浪掀翻竹筏落海，雖海巡人員徹夜搜救到白天，卻仍不知所蹤，家屬焦急不已！

初步了解，落海失蹤的16李姓少女是花蓮市區的高中學生，雙十連假返回豐濱鄉靜浦村，與16歲陳姓女同學及18歲陳姓男子深夜在海邊吹風談心，由於溪邊有竹筏，陳男有飲酒，酒後三分醉，看到岸邊有竹筏，竟提議他划竹筏載女孩子出去玩！

請繼續往下閱讀...

陳男第一趟先載陳姓女同學出去玩，女同學回到岸上後，換李姓少女上竹筏，疑似突然的風浪造成竹筏翻覆，陳男爬回岸上、但少女落海後不知所蹤。

海巡署東部分署指出，今凌晨1點33分獲報後，包括第六海巡隊、第一二岸巡隊及花蓮縣消防局豐濱消防分隊都派員前往救援，海岸邊由岸巡隊第八二岸巡中隊、第一機動巡邏站、石梯漁港安檢所及新社安檢所攜帶浮水拋繩袋及魚雷浮標等救生裝備，徹夜實施搜救。

海巡署指出，截至上午9時總動員巡邏車8輛、巡防艇1艇、搜索人員22人；今天上午9點，空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊也支援前往現場空域搜救，目前仍持續搜救中。

16歲少女秀姑巒溪口落海，海巡漏夜搜救，直到黎明曙光出現，仍未發現少女蹤影。（海巡署東部分署提供）

陳姓男子喝酒後竟提議划竹筏帶女孩子出去玩，沒想到河口風浪大發生意外。（海巡署東部分署提供）

16歲少女秀姑巒溪口落海，海巡漏夜搜救。（海巡署東部分署提供）

