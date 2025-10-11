為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北貢寮3女潛水客找到了！卡在定置漁網巧遇漁船經過獲救

    2025/10/11 12:49 記者林嘉東／新北報導
    失聯的3名女潛客在新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水，被海浪帶至海域定置漁網處待援，附近作業的宜蘭籍漁船趕往救援，已於午後將3女平安載抵宜蘭石城漁港。（記者林嘉東翻攝）

    失聯的3名女潛客在新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水，被海浪帶至海域定置漁網處待援，附近作業的宜蘭籍漁船趕往救援，已於午後將3女平安載抵宜蘭石城漁港。（記者林嘉東翻攝）

    3名女潛水客今（11日）上午與潛伴前往新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水失聯，新北市消防局、海巡署岸巡第二大隊動員大批人員搜救，上午11時許傳來好消息，失聯的3名女潛客坐下潛海域1浬外定置漁網浮球上，被返港的宜蘭籍「得利2號」舢舨載回石城漁港，3女均安，未就醫。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天10點41分獲報，12名潛水團在新北市貢寮區萊萊磯釣場潛水，一行人上午8點40分在萊萊磯釣場海域潛水，有3名女潛水客未在約定時間上岸，疑遭大浪捲走。新北市消防局出動21名消防隊員與15輛車趕往救援。

    警方調查，這團平均年紀約30多歲的潛水客是在40歲的宋姓潛水教練帶領下前往萊萊磯釣場海域潛水；賴姓、楊姓與賴女等3名團員未在規定的時間與地點上岸，宋男趕緊打電話報案搜尋。

    海巡隊員搜救過程中，發現劉女等3人被海浪帶走後，坐在離下潛海域約1浬外的定置漁網浮球上，恰巧宜蘭籍得利2號舢舨返港，11時42分將3女拉上舢舨，並於12時10分將3人平安載抵宜蘭石城港上岸；由於3人未受傷，因此並未就醫。

    失聯的3名女潛客在新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水，被海浪帶至海域定置漁網處待援，附近作業的宜蘭籍漁船趕往救援，已於午後將3女平安載抵宜蘭石城漁港。（記者林嘉東翻攝）

    失聯的3名女潛客在新北市貢寮區萊萊磯釣場海域潛水，被海浪帶至海域定置漁網處待援，附近作業的宜蘭籍漁船趕往救援，已於午後將3女平安載抵宜蘭石城漁港。（記者林嘉東翻攝）

