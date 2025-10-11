深夜秀姑巒溪出海口乘竹筏 16歲女學生落水失蹤

今天凌晨1時許，1名16歲女學生和同學在花蓮縣秀姑巒溪出海口乘竹筏，女學生不慎落海失蹤，海巡、消防和親友截至上午11時仍未尋獲。

海巡署東部分署第12岸巡隊今天上午表示，第9巡防區指揮部於凌晨1時33分獲報，花蓮縣秀姑巒溪出海口1女子落海失蹤。

12岸巡隊立即啟動岸、海聯合機制，通報第6海巡隊及友軍單位豐濱消防分隊前往現場救援，今天清晨申請空中勤務總隊勤務直升機前往現場空域實施搜救。截至今天中午11時仍未尋獲。

海巡、警消人員初步調查，2名就讀花蓮某高中女學生和18歲待業男子於凌晨1時許在秀姑巒溪遊玩，看到出海口有竹筏，於是坐上竹筏並從秀姑巒溪河道划向出海口，因海浪過大導致竹筏翻覆，2人游上岸，另1人失蹤，報案請求救援。失蹤女學生著白色上衣、黑色短褲。

海巡署第12岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全，另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。

