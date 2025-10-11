190萬野馬跑車台灣大道衝上人行道撞3車 是否酒駕待釐清

台中曾姓男子，今天上午駕駛要價190萬的野馬跑車，行經台灣大道時失控衝上人行道，又翻滾下慢車道撞上另一輛自小客車，嚇壞目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

台中曾姓男子（26歲）今天上午8點30分左右，駕駛新車價約190萬的福特野馬跑車，行經台灣大道3段時，不知何故衝上人行道，先撞上2輛停在人行道的機車，翻滾一圈後，後輪「騎」上在慢車道停等紅燈、由黃姓男子（32歲）駕駛的自小客車，所幸除曾男自己手腳擦挫傷外，沒波及其他民眾，是否酒駕已報請檢察官抽血酒測，詳細肇事原因由鑑定單位調查釐清。

這起事故發生在今天上午8點30分左右，當時曾姓男子（26歲）駕駛黃色的野馬跑車，行經台灣大道3段靠近惠來路口時，不知何故卻失控衝上一旁的人行道，先撞翻2輛停在停車格內的機車，接著翻滾一圈到慢車道，後輪直接「騎上」由黃姓男子（32歲）駕駛，正在停等紅燈的自小客車，嚇壞目擊民眾。

所幸僅曾男手腳擦挫傷送醫外，並沒有其他人受傷，警方目前已報請檢察官對曾男進行抽血酒測，釐清是否是酒後駕車肇事，詳細肇事原因將由鑑定單位調查釐清。

台中曾姓男子，今天上午駕駛要價190萬的野馬跑車，行經台灣大道時失控衝上人行道，又翻滾下慢車道撞上另一輛自小客車，一度造成慢車道塞車。（記者陳建志翻攝）

