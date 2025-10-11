為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    190萬野馬跑車台灣大道衝上人行道撞3車 是否酒駕待釐清

    2025/10/11 11:44 記者陳建志／台中報導
    台中曾姓男子，今天上午駕駛要價190萬的野馬跑車，行經台灣大道時失控衝上人行道，又翻滾下慢車道撞上另一輛自小客車，嚇壞目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

    台中曾姓男子，今天上午駕駛要價190萬的野馬跑車，行經台灣大道時失控衝上人行道，又翻滾下慢車道撞上另一輛自小客車，嚇壞目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

    台中曾姓男子（26歲）今天上午8點30分左右，駕駛新車價約190萬的福特野馬跑車，行經台灣大道3段時，不知何故衝上人行道，先撞上2輛停在人行道的機車，翻滾一圈後，後輪「騎」上在慢車道停等紅燈、由黃姓男子（32歲）駕駛的自小客車，所幸除曾男自己手腳擦挫傷外，沒波及其他民眾，是否酒駕已報請檢察官抽血酒測，詳細肇事原因由鑑定單位調查釐清。

    這起事故發生在今天上午8點30分左右，當時曾姓男子（26歲）駕駛黃色的野馬跑車，行經台灣大道3段靠近惠來路口時，不知何故卻失控衝上一旁的人行道，先撞翻2輛停在停車格內的機車，接著翻滾一圈到慢車道，後輪直接「騎上」由黃姓男子（32歲）駕駛，正在停等紅燈的自小客車，嚇壞目擊民眾。

    所幸僅曾男手腳擦挫傷送醫外，並沒有其他人受傷，警方目前已報請檢察官對曾男進行抽血酒測，釐清是否是酒後駕車肇事，詳細肇事原因將由鑑定單位調查釐清。

    台中曾姓男子，今天上午駕駛要價190萬的野馬跑車，行經台灣大道時失控衝上人行道，又翻滾下慢車道撞上另一輛自小客車，一度造成慢車道塞車。（記者陳建志翻攝）

    台中曾姓男子，今天上午駕駛要價190萬的野馬跑車，行經台灣大道時失控衝上人行道，又翻滾下慢車道撞上另一輛自小客車，一度造成慢車道塞車。（記者陳建志翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播