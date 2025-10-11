為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄85歲老婦清晨闖紅燈過馬路 遭機車撞擊重傷送醫

    2025/10/11 11:24 記者許麗娟／高雄報導
    機車與行人發生車禍，現場觸目驚心。（民眾提供）

    機車與行人發生車禍，現場觸目驚心。（民眾提供）

    高雄市三民區九如一路與堯山一街口，今（11）日清晨5點20分左右，發生機車與行人撞擊車禍，當時方姓老婦（85歲）闖紅燈緩步走在斑馬線上，遭九如一路綠燈直行的機車騎士羅男（21歲）撞倒，2人皆受傷，尤其老婦頭部受創送醫搶救，騎士也因未禮讓行人將挨罰。

    據了解，車禍發生當時，方姓老婦不明原因外出，撐著傘當拐杖緩慢從堯山街欲通過九如一路口，不過當時堯山街的號誌為紅燈，老婦行走接近對向路口時，當時羅男騎乘機車沿九如一路往東直行時，疑未注意斑馬線上有行人，當場撞上老婦，老婦倒地，騎士和機車也向前滑行數公尺，騎士與老婦皆因撞擊送醫。

    三民二分局交通分隊初步研判，羅姓男騎士行近行人穿越道，有行人穿越時，未讓行人先行通過，可處1200至6000元罰鍰；此外，方女不依號誌指示通行，行人闖紅燈可處500元罰鍰。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    警方提醒，汽機車駕駛人，行經行人穿越道、路口或有行人通行之處時，務必「減速慢行、主動停讓」，行人亦應遵守交通規則，依規定走在人行道或行人穿越道上，並遵守交通號誌。

    85歲老婦撐傘當拐杖走在斑馬線上，但當時老婦的方向應是紅燈。（民眾提供）

    85歲老婦撐傘當拐杖走在斑馬線上，但當時老婦的方向應是紅燈。（民眾提供）

    騎士撞倒走在斑馬線上的8旬老婦，人與機車往前滑行數公尺。（民眾提供）

    騎士撞倒走在斑馬線上的8旬老婦，人與機車往前滑行數公尺。（民眾提供）

