    首頁 > 社會

    質疑愛犬遭獸醫師害死 飼主控竄改醫療紀錄卻踢鐵板

    2025/10/11 10:35 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄林姓飼主質疑愛犬遭獸醫師害死，控竄改醫療紀錄卻踢鐵板。示意圖（資料照）

    高雄林姓飼主質疑愛犬遭獸醫師害死，控竄改醫療紀錄卻踢鐵板。示意圖（資料照）

    林姓男子帶愛犬「多多」到三民區某動物醫院打造血針進行血液腎功能檢測，「多多」打完針後一個禮拜過世，林男質疑劑量過高害死「多多」，但動物醫院卻竄改打針劑量紀錄卸責，法官檢視林男提供的事證，發現他曾帶「多多」到另兩家動物醫院做過相同檢查，當時「多多」被打的劑量更高卻沒事，加上無法證明動物醫院有不實竄改劑量，因此判獸醫師無罪。

    判決指出，2022年7月26日，林男帶著「多多」到三民區某動物醫院進行血液腎功能檢測，陳姓獸醫師幫多多施打DPO造血針後，「多多」回家後一個禮拜就過世，林男質疑，陳姓獸醫師幫多多施打的造血針劑量太高，導致鐵中毒死亡，但獸醫院不但不認錯，還竄改打針劑量紀錄卸責，因此提告替「多多」討公道。

    高雄地方法院審理時，陳姓獸醫師表示，DPO造血針效果是骨髓造血、紅血球生成術，依「多多」的體重6.4公斤計算，合理建議劑量是0.04到0.08毫升，即使施打雙倍劑量也不會讓寵物死掉，因為「多多」的肌酸酐5.1就是末期，主人要有心理準備，牠可能隨時合併心臟衰竭、肝腎衰竭走掉，不管施打劑量是0.04、0.05、0.06甚至雙倍劑量0.08，不可能有致死可能性，一般都死於心腎衰竭，造血針與急性死亡或後續死亡沒有關係。

    法官函詢高雄市獸醫師公會，確認陳姓獸醫師施打的劑量並無問題，且林男曾帶「多多」到另兩家動物醫院做過相同檢查，當時「多多」被打的劑量更高卻沒事，加上無法證明陳姓獸醫師有不實竄改劑量的醫療紀錄，因此判他無罪，可上訴。

