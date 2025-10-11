毒蟲佯稱介紹買車 繩索勒頸強盜女業務員 判5年2月

劉男強盜許女後，換騎機車逃逸。基隆市警三分局獲報12小時後逮到他，起獲強盜的金錢等贓物。（記者林嘉東攝）

35歲劉姓毒蟲缺錢買毒，佯稱欲介紹友人購車，假好心開車載許姓女業務員與友人碰面，趁許女低頭划手機時，以繩索勒住許女頸部，強盜許女內有13000餘元現金的皮夾。基隆地院近日審結，依劉男犯強盜罪判處5年2月徒刑。

判決指出，劉姓男子曾向許姓女業務員買車而結識，今年6月間，劉男以友人要買車為由約女在基隆市暖暖區暖暖街見面後，開著租賃車，佯稱要載許女找友人住處碰面，趁許女在車上划手機等待時間，拿出繩索勒住許頸部，強盜身上YSL皮夾（13000元現金），經許女奮力抵抗脫逃後報警。

警方獲報12小時後循線在仁愛區一旅店逮到劉男，當場查獲許女剛剛被搶走的皮夾等贓物，與1組二級毒品甲基安非他命之吸食器、2顆第二級依托咪酯菸彈。檢方調查後將劉男依強盜罪嫌起訴。

法院審理時，劉男坦承犯行，法官依強盜罪判處劉男5年2月徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

