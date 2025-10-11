聽障翁獨站快車道 手心寫「兩個字」暖警解危

老翁因聽力障礙難以表達，便在手掌心寫下「迷路」兩字求助。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區日前發生一起暖心事件。內湖分局康寧派出所警員康家銍巡邏行經成功路四段時，發現一名年約8旬的莊姓老翁獨自站在快車道上。由於現場車流繁忙、情況危險，康員立即停下巡邏機車上前關心，老翁因聽力障礙難以表達，便在手掌心寫下「迷路」兩字求助，員警才心疼發現老翁患聽障，趕忙將他護送返家。

警方今日表示，當時康員見到莊姓老翁獨自站在快車道上，神情焦急不安、手足無措。他立即將巡邏機車停於老翁身後，以防止發生意外，並上前關心。經了解，老翁疑似迷途，因聽力障礙難以清楚表達，只能在手心寫下「迷路」兩字求助。康員隨即將其攙扶至騎樓陰涼處休息，避免在高溫下久站中暑。

請繼續往下閱讀...

所幸老翁身上攜帶有身分證明文件，警方確認資料無誤後，親自駕駛巡邏車將他平安護送返家。老翁雖難以言語致意，但臨行前頻頻鞠躬，對警方表達由衷感謝。

內湖分局表示，警方除維護治安外，也肩負協助弱勢族群的責任，遇有需要幫助的市民，將主動伸出援手。同時呼籲，家中若有年長、失智或需照護的親人，出門時應有親友陪同，並可隨身配戴緊急聯絡資訊或識別手環，以利走失時即時聯繫家屬。內湖分局將持續秉持服務熱忱，守護市民安全，營造安心宜居的生活環境。

