    首頁 > 社會

    義大利百萬精品重機MV Agusta Dragster 800RR 一騎上路就噪音超標

    2025/10/11 10:33 記者謝武雄／桃園報導
    警方攔檢價值138萬元的義大利精品重機MV Agusta Dragster 800RR，進行噪音檢測。（警方提供）

    警方攔檢價值138萬元的義大利精品重機MV Agusta Dragster 800RR，進行噪音檢測。（警方提供）

    桃園警方昨晚執行靜桃專案，員警攔下一輛義大利經典MV Agusta Dragster 800RR精品重型機車，亮麗流線外型讓在場人員都嘖嘖稱奇，騎士表示，新車價格138萬元，昨晚是第一次上路，只是檢測噪音數值達97分貝、超標3分貝，環保局稽查人員當場開單罰款1800元，當真是義大利精品街跑車初體驗。

    桃園市政府警察局桃園分局與環保局聯昨晚間在桃園區風禾公園周邊道路聯合執行「靜桃專案」，合計攔查16部汽、機車，計9部噪音超標，當場開單告發，總罰款金額達19200元；警方表示，由於持續執行靜桃專案，今年度車輛噪音陳情案件已下降約3成、整體環境音量降6分貝，也提供市民更安全、更寧靜的環境。

    其中埔子派出所員警攔檢發現一名騎士騎乘外型顯眼的大型重機車，尤其是排氣管渾厚的聲浪相當震撼，經查詢車主，才知道這是可媲美義大利高性能車款 DUCATI Streetfighter的MV Agusta Dragster 800RR精品車款，網路上人稱「移動的藝術品、追求純粹的義大利式暴力美學和駕駛樂趣！」

    只是MV Agusta Dragster 800RR噪音檢測超標，雖然只超標3分貝，但車主還是吃上1800元罰單。

    警方攔檢義大利精品重機MV Agusta Dragster 800RR，價值138萬元。（警方提供）

    警方攔檢義大利精品重機MV Agusta Dragster 800RR，價值138萬元。（警方提供）

