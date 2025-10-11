新北八里逆向撞死單車騎士是毒駕！男子就醫逃逸 躲公園解癮

李男涉嫌在八里駕車逆向撞死鐵馬騎士，就醫時逃逸，警方4小時後到北投逮人，在李嫌身上及肇事車上起出毒品，證實李嫌毒駕肇事。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里區10日下午驚傳54歲李姓男子駕車逆向衝撞汽機車，造成一名腳踏車騎士傷重不治，肇事駕駛李嫌撞毀致路邊3車後翻車，但李嫌下午6時許，趁就醫時尿遁，蘆洲警分局對於人犯脫逃，亡羊補牢，緊急聲請拘票追緝，10日晚間10時21分到台北市公園，將犯嫌查獲到案，身上起獲愷他命等違禁物，複勘肇事車輛也在車上查獲愷他命及卡西酮毒咖啡包等毒品，證實全案為毒駕肇事，全案依過失致死、公共危險、肇事逃逸、毒品危害防制條例移請士檢偵辦。

據了解，李嫌肇事後，毫無悔意，不僅趁就醫時逃逸，還逃到台北公園解毒癮，行徑冷血，且他到案後拒絕夜間訊問，夜間停止訊問，警方刻正偵訊詳細調查釐清中，追究涉及毒駕肇事致死，依法嚴辦。

新北市警察局表示，針對人犯脫逃究責，警方督察系統介入調查，目前先將全案偵查完成，後續針對違失、督導不周做出相關處分。

據了解，國慶日下午4時許，八里區商港一路傳出李姓男子駕車跨越分向線，逆向撞擊路邊停放轎車側翻，波及2輛機車及1名腳踏車，造成56歲鄭姓腳踏車騎士傷重送醫不治，54歲肇事駕駛李男受困，警方、消防救他脫困後，送往林口長庚醫院，藉口上廁所時尿遁，警方專案小組依毒品、過失致死、肇事逃逸、公共危險罪向士林地檢署檢察官聲請拘票獲准。

專案小組調閱監視器鎖定肇事駕駛行蹤，晚間10時21分於台北市北投區承德路七段一處公園內查獲李嫌，現場查獲1包愷他命（毛重4.96公克）、4包卡西酮毒咖啡包、及1支愷他命香菸等毒品，全案將於訊後移送士檢偵辦。

另鑑識小隊複勘事故車輛，於駕駛座後方發現5包愷他命（總毛重4.39公克）、6包卡西酮毒咖啡包（總毛重19.56公克）等毒品，一併查扣。

警方調查，李嫌涉嫌毒駕，造成一死（腳踏車騎士）一傷（肇事者本身）、波及3輛路邊停車車損（1台汽車、2台機車），將深入追查案發原因。

