    首頁 > 社會

    吃乾抹盡！ 上網專挑單身「富」女 假戀愛真詐財還騙房產

    2025/10/11 10:20 記者劉慶侯／台北報導
    陳嫌利用臉書搭訕家境富裕的女網友。還故意提醒對方小心詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

    曾從事融資借貸為業的45歲陳姓男子，利用臉書上的照片篩選出看似家境富裕的單身婦女，隨後他以包裝的企業家身份搭訕，騙取對方感情後，再以共組家庭籌組投資金作藉口，詐取現金和存款，待對方床頭金盡，再要求對方拿房產抵押借貸給他組織的詐騙集團。

    台北市刑警大隊偵五隊根據長期蒐證，將網名暱稱「凱威」的陳嫌等共11人悉數逮捕。並查扣陳嫌名下價值近3000萬元不動產，全案依法移送偵辦，並擴大追查有無其他受害者中。

    北市刑警察大隊偵五隊數月前接獲被害人報案，指稱遭綽號「凱威」網友誆騙，對方聲稱旗下有專業團隊帶盤操作虛擬貨幣，可迅速致富，待被害人發現無法流通變現，才知道遭到詐騙。

    警方調查，鎖定曾長期從事融資借貸的陳姓男子，發現對方籌組有一支「假戀愛」的詐欺集團。作案手法是在臉書蒐尋喜歡刊登自身周遭環境，顯示存款富裕且單身的婦人作為對象，再由陳嫌以暱稱「凱威」伺機攀談。

    警方表示，陳嫌將自己塑造為成功的中年企業家形象，假稱單身都沒有遇到過適合的對象，利用長達3個多月噓寒問暖，以「放長線釣大魚」手法使被害人逐漸卸下心防。

    警方指出，陳嫌集團還善於打心理戰，每次要被害人對接投資項目時，他們還會故意在簡訊聊天時提醒對方要「小心詐騙」，反而讓被害人覺得很貼心。

    陳嫌待時機成熟，便以共建家庭等理由慫恿投資虛擬貨幣，若被害人已無現金，陳嫌則透過集團同夥引導對方至民間借貸公司抵押房屋借貸，借貸之金額再透過投資虛擬貨幣打入集團指定的虛擬貨幣錢包，使被害人房屋及現金兩失。

    北市刑大偵五隊蒐證數月，日前將王姓犯嫌等11人查緝到案，當場查扣現金60萬餘元及虛擬貨幣總價值200萬餘元，並向法院聲請不動產裁定扣押，總計達3200萬餘元，全案依涉嫌組織犯罪、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦，並聲請羈押禁見獲准。

    陳嫌詐欺集團誘騙被害人投資虛擬貨幣。（記者劉慶侯翻攝）

