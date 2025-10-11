曾操辦「黑道仲裁者」喪禮 中庄幫精神領袖「空董」張忠信病逝

江湖上人稱「空董」的張忠信。（資料照）

台北市中山區知名本省角頭「中庄幫」精神領袖「空信」張忠信，昨日因病過逝，享壽79歲。他曾因操辦黑道仲裁者「蚊哥」許海清的告別式，與介入藝人楊宗緯的經紀約，而備受各方矚目。他目前移靈中山區「鼎峰會館」大願廳，將待家屬處理後續殯葬事宜。

「中庄幫」源自於1990年代間與牛埔幫分裂後自成一派，由「空信」張忠信為首的角頭勢力，稱為「中庄仔角頭」。發跡於北市中山區「中庄里」一帶，主要活動於北市中山區林森北路、錦州街、中原街、長春路和吉林路等地，早期常自稱「台北市中庄青果聯合批發社」作為掩護，後來則以「中聯水果企業」，或黑道企業組織化的「中聯集團」，藉避免政府注意和清剿。

江湖上人稱「空董」的張忠信，他的崛起推溯自民國78年前後，以脫衣色情陪酒而全省聲名遠播的大屯飯店；大屯飯店最昌盛時期，旗下有逾百名小姐隨時候客待召，而大屯飯店就在中庄幫的勢力範圍之內。

警方調查，張忠信靠著弄賭、搞色情，逐步成為「亨級」大哥，而本省掛的他，也因與竹聯幫交往密切，一度被喻為「最親近外省掛的角頭兄弟」。近年他為轉變形象，積極轉型成企業化經營，對外改名為「中聯集團」，會長由他的二兒子擔任，同時勢力也逐步伸入演藝圈，但行事作風轉趨低調。

不過，3年前江湖大哥「蚊哥」過世，告別式即由「中聯集團」負責，場面非常盛大，連日本知名黑幫「住吉一家」會長野口松男都跨海來台，讓「空董」名聲大噪，引起外界矚目，等於正式對外展現其集團「實力」，也吸引警方注意。

「空董」真正引起各方注意是今年星光幫的楊宗緯事件；由於張忠信的五子張家逸與楊宗緯是軍中好友，張忠信於是全面介入楊的經紀合約，卻引起楊劃清界線的風波。台北地檢署也特別逕行偵辦，楊宗緯後來星途起伏，甚至遠赴中國，也大多受到此事影響。

張忠信近十年已成隱退狀態，幾乎未曾出現在重大正式場合，僅於2015年因小兒子結婚，才大開宴席百桌，公開露面過。

據了解，張忠信3年前罹患帶狀皰疹，今年初又因呼吸困難送醫治療，但9月後病況惡化，家屬決定拔管，移靈中山區「鼎峰會館」大願廳。

