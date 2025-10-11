南投國慶焰火2空拍機遭擊落 疑砸到1幼童腳部

南投國慶焰火活動，10日晚間施放逾4萬枚焰火，有2空拍機闖禁飛範圍遭擊落。（南投縣政府提供）

南投國慶焰火昨晚落幕，南投縣政府為確保活動場地安全，劃設遙控無人空拍機禁飛範圍，但有2架空拍機闖入禁航區，遭國安單位會同警方擊落，另也傳出1名幼童腳部遭空拍機砸傷，幸好僅小擦傷及紅腫，經醫療站敷藥及冰敷後即離開，並無大礙。

南投國慶焰火共施放逾4萬枚焰火，根據縣府估算，昨晚共湧進28萬500人觀賞焰火。由於人潮眾多且為維護籌備期間焰火佈彈區空域安全，縣府早在施放焰火的貓羅溪畔劃設無人空拍機禁飛範圍，並公告自9月30日至10月10日止，如民眾或公司行號未取得南投縣政府各局、處機關同意書，空拍機不得擅闖禁飛範圍，以免觸法。

請繼續往下閱讀...

但昨晚仍至少有2架空拍機擅闖禁飛範圍，隨即遭國安單位會同警方擊落，另也傳出1名幼童腳部遭掉落的空拍機砸傷，是否為被擊落的空拍機仍有待調查，幸好該幼童僅小擦傷及紅腫，經醫療站敷藥及冰敷後即離開。

南投縣政府表示，遙控無人機之所有人或操作人若違反公告事項，可依「民用航空法」規定，處3萬元至30萬元罰緩，將循線追究空拍機擅闖禁飛範圍責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法