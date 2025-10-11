為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高雄18歲騎士勸休旅車駕駛勿抽菸 慘遭追車自撞

    2025/10/11 09:49 記者許麗娟／高雄報導
    18歲騎士自撞人行道花盆受傷。（民眾提供）

    18歲騎士自撞人行道花盆受傷。（民眾提供）

    高雄市新興區民族二路與八德一路口，昨（10）日深夜11點多發生機車騎士自撞車禍，騎士蔡男（18歲）行駛中突失控衝向人行道撞及花盆受傷，但車禍發生前蔡男因勸阻1名休旅車駕駛勿抽菸，後續遭開車追逐尾隨，警方將進一步調查釐清。

    據了解，蔡男昨晚11點半多在七賢一路近南華路口停等紅燈時，見路旁一輛休旅車駕駛坐在車內開窗抽菸，蔡男疑不滿菸味飄出勸阻對方，雙方因此發生爭執，未料當蔡男往前行駛時，休旅車隨後開車追出，雙方一度於行駛中發生追逐，後續蔡男沿八德一路往東行駛至民族二路時，不慎自撞人行道花盆，幸僅手腳多處挫傷，經救護人員包紮後未就醫。

    新興分局中正所指出，經查，蔡男於事故發生前，疑因勸阻另一輛休旅車駕駛勿於車內吸菸，雙方遂發生爭執，並於途中發生追逐，蔡男自撞時休旅車雖未尾隨至事故現場，但車輛追逐行為，恐已涉刑法第185條「以他法致生公眾往來危險」罪嫌，將通知涉事車輛駕駛到案說明，並彙整相關事證，函送地檢署偵辦。

    此外，汽機車駕駛人在行駛中手持香菸、吸食或點燃香菸，若有影響他人行車安全之行為，可處600元罰鍰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    18歲騎士自撞手腳挫傷，但經救護人員包紮後未就醫。（民眾提供）

    18歲騎士自撞手腳挫傷，但經救護人員包紮後未就醫。（民眾提供）

    深色休旅車行駛中尾隨前方機車騎士。（民眾提供）

    深色休旅車行駛中尾隨前方機車騎士。（民眾提供）

    騎士勸阻路旁休旅車駕駛勿抽菸，雙方因此發生爭執。（民眾提供）

    騎士勸阻路旁休旅車駕駛勿抽菸，雙方因此發生爭執。（民眾提供）

    圖 圖
    圖 圖
