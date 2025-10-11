60歲婦人追星王一博 花2萬買演唱會門票險被詐

台中60歲賴姓婦人（左）追星王一博，一天兩度到銀行匯款想買演唱會門票，員警、行員苦口婆心勸說是詐騙，才打消念頭。（記者陳建志翻攝）

台中60歲賴姓婦人，為了一睹中國偶像歌手王一博的風采，近日前往銀行欲匯款5千元人民幣（約新台幣2萬元），購買演唱會門票，遭行員和員警勸阻，沒想到不死心，下午又到另一間銀行想匯款，又被行員聯繫員警共同阻詐，讓她終於相信是碰到詐騙，但也感嘆少了一次朝聖偶像的機會。

台中市警局第三分局勤工派出所副所長黃世玄、警員江朋騰及賴冠融近日下午3點多，接獲轄內元大銀行通報疑有民眾遭詐，隨即趕赴現場。了解後才知道，60歲賴姓婦人臨櫃出示一張手抄便條，表示欲匯款5千元人民幣購買中國歌手王一博的演唱會門票。

請繼續往下閱讀...

不過行員查證後發現，其匯款帳戶並非官方售票管道，票價又遠高於市場行情，顯得極不合理，甚至被要求在匯款原因欄填寫「family support」，更加深可疑之處。

警方今天指出，賴婦當天上午便曾到另一間銀行匯款，當時就遭行員及警方勸阻，未料她仍不死心，下午再度嘗試匯款。員警只得苦口婆心勸說，提醒她「假交友」及「網路黃牛票」等詐騙手法，所幸在行員與警方合力勸導下，賴婦最終打消匯款念頭，但仍不免懊惱，感嘆錯過了一次親眼見偶像演出的機會。

警方表示，詐騙手法日新月異，詐團常以「偶像見面會」、「限量演唱會門票」或「黃牛票轉售」等名義誘使粉絲匯款詐財，呼籲民眾在進行金錢往來時務必冷靜思考，購票應循官方售票平台或主辦單位公告的合法通路，切勿透過社群平台或陌生帳號交易，以免被騙失金。#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法