北市婦人離家失聯3日家屬急報警 警鍥而不捨找到人

警方在附近公車站發現失聯婦人。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區一名婦人上週末離家後失聯3天，家屬遍尋不著，焦急向警方求助。文山第一分局指南派出所員警蔡渲棋、徐駿霖受理後，鍥而不捨調閱監視器，最終在萬壽路一帶發現婦人蹤跡，成功尋獲，讓家屬又驚又喜，感謝警方不放棄任何一絲線索。

警方表示，朱姓男子日前報案稱姊姊已失蹤3日，家屬動員親友四處尋找仍無所獲。警方接獲報案後立即展開調查，經調閱沿線監視器發現，婦人最後身影出現在台北市立動物園公務門附近，但比對畫面後，確認她並未進入園區。

由於周邊監視器畫面有限，線索一度陷入膠著，蔡、徐兩員仍持續擴大調閱其他路段影像，最終在萬壽路一帶捕捉到可疑身影。兩人隨即趕往現場展開地毯式搜尋，果然在附近公車站發現失聯婦人。

婦人平安無恙，家屬見到久未歸家的親人激動落淚，連聲感謝警方的耐心與專業。文山第一分局呼籲，家中若有年長或容易迷途的親友，應隨時留意動向，並可讓其隨身佩帶聯絡資訊，若發現疑似走失者，也請立即撥打110報案，共同守護長者安全。

