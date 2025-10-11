抓到了！女賊連偷8次橫行南苗市場 這次栽了

警方便衣埋守，於女賊於昨（10）日再度犯案時，當場將她逮獲。（記者彭健禮翻攝）

苗栗市南苗市場於8月起陸續發生民眾錢包財物遭竊事件，警方獲報查辦，經調閱數十支監視器影像，鎖定一名女賊，再以便衣埋守，女賊於昨（10）日再度犯案時，當場將她逮獲。警方查出，女賊為57歲陳姓女子，為竊盜慣犯，於南苗市場至少犯下8案，訊後於今天將她依法送辦。

苗栗警分局於8月起陸續接獲民眾報案表示於南苗市場內錢包財物遭竊，因南苗市場是苗栗市最大的傳統市場，消費人潮多，警方審慎以對，成立專案小組查辦。

苗栗警分局表示，案件發生初期因傳統市場人車出入混雜，且無法精準掌握竊嫌犯案位置，只得以加強宣導民眾注意及規劃巡守勤務來防制。但經專案小組針對市場周邊擴大調閱監視器影像，過濾往來人車，分析比對後鎖定女賊陳女，並派便衣員警埋伏。

陳女於10日上午9點再次出現在市場周邊，便衣員警實施跟監蒐證，在陳女下手行竊之時，當場以現行犯將她逮捕，並起獲數名疑似被害人證件、提款卡、皮包（夾）及疑似贓款2萬餘元。

警方將陳女帶回偵辦，查出她有竊盜前科，於近2個月來於南苗市場內至少犯下8起竊盜案，全案警訊後依竊盜罪嫌，將她移送苗栗地方檢察署偵辦，同時建請預防性羈押。

警方依現行犯當場將女賊上銬逮捕。（記者彭健禮翻攝）

女賊犯行後，便衣警一擁而上將她逮捕。（記者彭健禮翻攝）

