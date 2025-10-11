為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女住民嘴巴遭塞襪窒息死 養護之家院長竟開立「自然死」死亡證明書

    2025/10/11 09:23 記者黃佳琳／高雄報導
    養護之家女住民遭人用襪子塞嘴窒息死亡，院長竟開立「自然死」的死亡證明書。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    養護之家女住民遭人用襪子塞嘴窒息死亡，院長竟開立「自然死」的死亡證明書。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    許姓婦人因精神疾病入住三民區某養護之家，同房的住民「 秀英」（已歿）嫌她吵，竟在許婦被約束帶束縛雙手時，把襪子塞入她的嘴巴，害許婦窒息死亡，養護中心蕭姓醫師兼院長疑擔心遭究責，竟在死亡證明書上勾選「自然死」，被法官依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金。

    判決指出，許姓婦人曾因精神疾病在台南接受治療，出院後，家人安排她到三民區某養護之家療養，由於許婦時常自言自語大聲吼叫，養護之家會在晚上睡覺前餵她吃安眠藥，並以約束帶束縛雙手，但同房的住民「 秀英」（已歿，所涉過失致死罪免訴）嫌她吵，竟於2023年2月25日趁許婦被餵藥、束縛後，拿襪子往她嘴裡塞。

    2月26日午夜零時16分，看護巡房時驚見許婦嘴巴鼓鼓的，且已無生命跡象，趕緊通報蕭姓院長此事，蕭姓院長趕到養護之家後，疑擔心被家屬究責，竟在死亡證明書上填寫「自然死」，通知家屬前往處理後事；家屬懷疑內情不單純報警，警方調查後才驚覺許婦竟是被人塞襪殺死。

    高雄地院審理時，蕭姓院長否認犯行，辯稱是家屬不要相驗才開立死亡證明書，他有看到許婦的照片，襪子不是塞的很深，人有牙齒會反抗，不會致死，但可能受到驚嚇，心臟、呼吸會停下；證明書上勾選「自然死」的部分有問題，應該要勾「意外死亡」，但認為自己是操作錯誤，沒有犯罪動機。

    但法院傳喚養護之家看護等人作證，發現蕭姓院長在許婦過世後，就接到訊息得知許婦死因與嘴巴被塞襪子有關，但他仍在死亡證明書上勾選「自然死」，構成行使業務上登載不實文書罪，判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

