只剩回憶！ 彰化百年日式派出所開拆

有百年歷史的嘉犁派出所開拆。（圖由賴清美提供）

距今已有百年歷史的彰化縣和美警分局嘉犁派出所，是一棟日式建築物，數年前地主要求拆屋還地，經協商再給1到2年的寬限期，不過最終警方與地主仍對簿公堂，並上訴到最高法院，去年最高法院判決縣警局敗訴定讞，須拆屋還地，有民眾發現最近已進駐怪手開拆，地方對於派出所熄燈都感到不捨，還有人認為具有文化價值，應該予以保存才對。

嘉犁派出所興建於日治時代，是一棟日式建築物，由於地主要求拆屋還地，經過警、民訴訟，最高法院判決縣警局敗訴，須在今年5月17日前搬離現址。縣警局承租附近社區長青俱樂部會館，租期5年，繼續治安維護工作。嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里及詔安里，人口數1萬多人，儘管搬遷但仍正常運作，沒有治安上的疑慮。

縣議員賴清美指出，嘉犁派出所開始拆，真的很捨不得。有人說派出所興建於1909年，若時間無誤就是已有百年歷史。當時由地方居民集資捐地捐款興建，參與戶數高達554戶，對於地方來說已有濃厚情感；它不只是警政設施，更是地方共同記憶的象徵，見證了超過百年的治安發展與地方制度變遷，如今敵不過時代變遷熄燈開拆，有如一個文化的逝去，令人難過與遺憾。

有地方人士認為有價值的文化就應予以保存，不過也有人認為此為地主的私有土地，要做什麼用途是地主的權利，除非公部門或有人把地買回。

嘉犁派出所為日式建築風格。（圖由賴清美提供）

嘉犁派出所開拆，內部昔日擺設曝光。（圖由賴清美提供）

