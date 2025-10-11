為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    亡夫手機驚見與酒店女姦情 人妻獲判賠30萬

    2025/10/11 09:05 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓人妻年初喪偶後，整理先生遺物時，意外在手機LINE上，發現亡夫生前與蔣姓酒店女姦情，怒告蔣女求償145萬元，基隆地院判蔣女須賠陳婦30萬元。示意圖。（資料照）

    陳姓人妻年初喪偶後，整理先生遺物時，意外在手機LINE上，發現亡夫生前與蔣姓酒店女姦情，怒告蔣女求償145萬元，基隆地院判蔣女須賠陳婦30萬元。示意圖。（資料照）

    陳姓人妻的先生在年初一場工安意外中身亡，人妻悲痛整理先生遺物時，意外在亡夫的手機通訊軟體LINE內發現，亡夫不僅生前與蔣姓酒店小姐以「老公」、「老婆」相稱，還多次開房間發生性行為，怒告酒店小姐破壞她家庭，求償145萬元。基隆地院審理查看2人LINE對話紀錄，可見兩人親密關係，更經常吐露愛意，判蔣女須賠償人妻30萬元。

    陳姓婦人提告主張，她與施姓先生18年前結婚後育有2子，先生突於今年4月在一場工安意外離世，她在整理先生遺物時發現先生手機LINE通訊軟體中與蔣姓女子不僅以「老公」、「老婆」相稱，早晚噓寒問暖，多次出入飯店發生性行為，先生的友人還稱蔣女「嫂子」，以蔣女長年與先生發生性行為，破壞她的婚姻，讓她精神受到極大痛苦，向蔣女求償145萬元精神慰撫金。

    法院審理時，蔣女辯稱，她在酒店上班，施喜歡來她的店捧場，不過是她的一個客人，雙方並無男女交往關係，她雖與施以「老公」、「老婆」相稱，或噓寒問暖，僅只是她攬客的手法，因為她是小姐必須配合客人，施男生前多次邀她去開房間，欲與她發生性行為，但施因罹患大腸癌第4期，根本沒有發生性行為的能力，他們開房只單純聊天，未實際發生性行為。

    法官查看施與蔣女的LINE上的對話紀錄，2人不僅以「老公」、「老婆」互稱，還有「愛你」、「你是我最用心愛的人」、「你是永遠屬於我的」、「謝謝老公」等語，可見2人親密關係，更經常吐露愛意，甚至到旅館訂房約會，顯已逾越男女交往一般社交行為，破壞陳女的婚姻生活，依蔣女侵害陳女配偶權益甚鉅，判蔣女須陪陳女30萬元精神慰撫金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播