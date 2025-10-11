亡夫手機驚見與酒店女姦情 人妻獲判賠30萬

陳姓人妻年初喪偶後，整理先生遺物時，意外在手機LINE上，發現亡夫生前與蔣姓酒店女姦情，怒告蔣女求償145萬元，基隆地院判蔣女須賠陳婦30萬元。示意圖。（資料照）

陳姓人妻的先生在年初一場工安意外中身亡，人妻悲痛整理先生遺物時，意外在亡夫的手機通訊軟體LINE內發現，亡夫不僅生前與蔣姓酒店小姐以「老公」、「老婆」相稱，還多次開房間發生性行為，怒告酒店小姐破壞她家庭，求償145萬元。基隆地院審理查看2人LINE對話紀錄，可見兩人親密關係，更經常吐露愛意，判蔣女須賠償人妻30萬元。

陳姓婦人提告主張，她與施姓先生18年前結婚後育有2子，先生突於今年4月在一場工安意外離世，她在整理先生遺物時發現先生手機LINE通訊軟體中與蔣姓女子不僅以「老公」、「老婆」相稱，早晚噓寒問暖，多次出入飯店發生性行為，先生的友人還稱蔣女「嫂子」，以蔣女長年與先生發生性行為，破壞她的婚姻，讓她精神受到極大痛苦，向蔣女求償145萬元精神慰撫金。

法院審理時，蔣女辯稱，她在酒店上班，施喜歡來她的店捧場，不過是她的一個客人，雙方並無男女交往關係，她雖與施以「老公」、「老婆」相稱，或噓寒問暖，僅只是她攬客的手法，因為她是小姐必須配合客人，施男生前多次邀她去開房間，欲與她發生性行為，但施因罹患大腸癌第4期，根本沒有發生性行為的能力，他們開房只單純聊天，未實際發生性行為。

法官查看施與蔣女的LINE上的對話紀錄，2人不僅以「老公」、「老婆」互稱，還有「愛你」、「你是我最用心愛的人」、「你是永遠屬於我的」、「謝謝老公」等語，可見2人親密關係，更經常吐露愛意，甚至到旅館訂房約會，顯已逾越男女交往一般社交行為，破壞陳女的婚姻生活，依蔣女侵害陳女配偶權益甚鉅，判蔣女須陪陳女30萬元精神慰撫金。

