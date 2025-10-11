為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    7旬老翁北上訪友迷路挨餓 捷警購餐果腹助返家

    2025/10/11 08:51 記者劉慶侯／台北報導
    捷警協助老人找到家人。（記者劉慶侯翻攝）

    捷警協助老人找到家人。（記者劉慶侯翻攝）

    台北捷運警察隊第一分隊警員張琪翊、黃勇傑中秋節執行巡邏勤務時，於捷運中山站內發現一名7旬老翁神情徬徨，拄著拐杖徘徊於手扶梯前，疑似迷路，立即上前關心。原來對方是想中秋節至淡水訪老友，但忘了對方住址也不記得自己家在何方。經捷警協助與查證比對下，順利聯繫家屬，並平安助老翁返家團圓。

    警方表示，老翁家住桃園市，當日獨自搭乘捷運前往淡水探訪友人，返程途中不慎於中山站迷失方向，因不熟路線而不知如何返家。員警發現後隨即上前詢問，耐心安撫老翁情緒，並協助確認身分。

    惟老翁語意不清，一時無法提供姓名與住址等資料，經員警細心查看並找尋隨身物品後，發現其身分證件，遂利用警政系統查詢比對，確認其身分，並發現該名老翁曾有失蹤通報紀錄。

    捷警立即透過通報紀錄上的聯絡方式通知家屬確認。在等候家屬前來期間，員警得知老翁一整天未進食，自掏腰包購買麵包及水讓其果腹，並帶至後勤室休息照護。隨後家屬趕抵現場，見父親平安無恙，對員警即時協助與細心照護表達由衷感謝。

    捷運警察隊呼籲，家中若有年長或失智長者外出，應儘量由家人陪同，並隨時注意行蹤，以避免走失。建議於身上配戴聯絡名牌、聯繫資訊或證件，以利警方在第一時間協助確認身分、聯繫家屬。若不慎走失，民眾可立即向站務人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助，警方將迅速到場提供協助，共同守護長者安全。

