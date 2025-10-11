為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    警銀聯手破解假名醫、假投資 一日阻詐兩起逾150萬

    2025/10/11 08:45 記者劉慶侯／台北報導
    北市士林分局蘭雅派出所警員張簡如慧（左）、警員徐暉、警員方康禔（記者劉慶侯翻攝）

    北市士林分局蘭雅派出所警員張簡如慧（左）、警員徐暉、警員方康禔（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警士林分局蘭雅派出所與轄區金融機構建立的「警銀聯防」機制近日發威，在短短兩天內成功攔阻兩起詐騙案，合計為民眾保住超過150萬元的財產。

    蘭雅派出所日前接獲銀行通報，有民眾欲提領72萬元。警方前往了解，林姓婦人因年邁身體不適，透過網路認識一網友自稱係香港名醫，稱願意協助線上看診配藥，但要求以高額現金購買中藥。

    警方聽聞便知此類「假名醫」騙局專門鎖定高齡被害人行騙，現場即搜尋出多筆新聞案例供民眾檢視，並宣導切勿購買來路不明之中藥，以免傷身傷財、受騙上當，民眾驚覺遭詐便立即取消提款。

    同日警員於巡查銀行時，行員焦急向警方表示有一名女客戶稱欲提領85萬元，起初稱購買家具，一會又改口為婆婆重病之醫藥費，且於警方到場前因不願等候便先行離去暫不提領現金。

    警方研判對方已落入詐騙圈套，按詐騙集團指示向行員提出虛假的提領用途，員警迅速聯繫對方家人，果不其然，婆婆並未生病、家中亦無裝修或買家具等情形。

    次日民眾由家人陪同至派出所諮詢，原來對方在網路上認識網友並加入假投資群組，昨日若無行員與警方連線，信貸貸款85萬元恐怕已落入歹徒囊中，感謝銀行警方機警識詐、阻詐。

    警方和銀行聯手阻詐。（記者劉慶侯翻攝）

    警方和銀行聯手阻詐。（記者劉慶侯翻攝）

