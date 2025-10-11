投資海外否認台灣有管轄權 法院認「錢在台收付」駁回上訴

外國投資公司投資50萬美元開採菲律賓鐵礦多年未出礦請求返還，海外公司KPTC與張姓前負責人稱台灣無管轄，高等法院台南分院民事庭認為資金收付在台，判駁回上訴。（記者王捷攝）

不要以為投資在國外就能躲過我國審理。外國投資公司投資50萬美元參與國外公司KPTC的菲律賓鐵礦計畫，多年未出礦請求返還；KPTC與前張姓負責人否認台灣有管轄權，但台南高分院認資金收付與履行地在國內，駁回上訴。

外國投資公司稱2011年依合約投入50萬美元，由KPTC在菲律賓開採鐵礦，按年產量分配利潤，並約定自實際出礦起算10年返還本金。多年未見出礦與分配，計畫中途轉作河道疏浚與砂石加工，所以請求KPTC與張男連帶清償投資款與法定利息。張男承認曾以KPTC負責人名義簽署合約，但主張我國無權審理，且否認返還時點已到。

請繼續往下閱讀...

KPTC與張男抗辯聚焦管轄與送達，稱雙方均為境外公司，礦區在菲律賓，合約非在國內成立，訴訟文書應寄公司海外登記地址；並指取得疏浚與選礦許可後仍可藉疏浚取得鐵砂，出礦非不能，返還時點未到。

合議庭依資金流向與履行方式連結本案，認投資款由外國投資公司在第一商銀離岸帳戶匯入KPTC在國泰世華的帳戶，日後利潤亦約定匯回國內帳戶，收付重心在國內。我國法院得依履行地管轄；對在台法定代理人之送達有效；公司與張男屬同一原因事實之共同被告，集中審理可避免裁判矛盾。

就返還請求，法院認條款屬清償期約定。多年未出礦且未分利，轉作疏浚與砂石加工，卷內亦無實際出礦與分配資料，出礦已屬不能，清償期視同到期。另張男以未在我國認許之外國公司名義對外簽約，依民法總則施行法第15條，與KPTC就50萬美元及遲延利息負連帶責任。法院並核定擔保，外國投資公司供16萬7000美元可先行假執行，上訴人預供50萬美元得免假執行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法