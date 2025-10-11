女友通報藏槍 莽男交保再拿一把闖蛋塔店嗆「打碎膝蓋」

林姓男子不滿洪姓女友想分手並檢舉他藏槍，交保後再持改造手槍闖入蛋塔店毆打、恐嚇「打碎你膝蓋」，台南地院依槍砲與傷害罪判刑4年10月。示意圖，與本新聞無關。（警方提供）

蛋塔店竟遭歹徒持槍闖入。林姓男子疑不爽洪姓女友檢舉他有槍，今年1月被抓後又拿另一把改造手槍闖入「阿福芙蓉蛋塔店」，對洪女施暴並恐嚇把膝蓋打碎。台南地方法院依槍砲、傷害罪判4年10月徒刑，併科罰金6萬元。

去年底，洪女疑似想與林男分手遭施暴，被嚇到不敢回家，並向警方檢舉林男有槍，豈料林男被查獲槍枝交保後，在今年3月晚間9時許，再持槍闖進洪姓女子經營的蛋塔店施暴。先以腳踹她的腿部，又拍打臉部，拖到店後繼續毆打，過程中他還伸手入外套作勢拔槍，恐嚇「不准動，不然打碎膝蓋」。

洪女事後前往台南市立醫院驗傷，醫院依家庭暴力事件通報警方，南市警察局歸仁分局受理後展開偵查，循線查獲林男，當場在其住處扣得非制式手槍與子彈。

經鑑定，槍枝具殺傷力，警方以棉棒從槍身與彈匣採得DNA樣本與林男唾液一致。警方隨即將他移送台南地檢署偵辦，林男在偵訊與法庭上坦承犯罪，並供出槍枝來源。

合議庭指出，雖然在偵審中自白並供述來源，符合槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項得予減刑規定，但其前科紀錄中多次涉及暴力與持槍案件，顯示屢犯不改，無從再依刑法第59條酌減。

法院最終依非法持槍罪判刑4年10月、罰金6萬元；傷害罪判刑2月，並沒收扣案槍枝及子彈。另案部分，林男今年1月間交付警方的另一枝非制式手槍與子彈，雖不構成犯罪，但屬違禁物，法院一併宣告沒收。

