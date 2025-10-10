單親爸拚奶粉錢當詐團車手！1夜拚12案下場曝光

車手一夜賺12萬元，被警方循線查獲，所得全數沒收，還被彰化地院判處2年6月徒刑。（資料照）

彰化縣一名何姓單親爸爸，擔任板模工，也是為了拚更多的「奶粉錢」加入跨國的詐欺集團當車手，2023年5月19日一個晚上，犯下12案，總共領款約90萬元，賺到12萬元，但被警方循線查獲，所得全數沒收，還被彰化地院判處2年6月徒刑，併科12萬元罰金。

何男10年前就高雄犯下另一詐欺案，案件尚在審理期間，他為了賺12萬元，再度淪為領款車手，上手「小丸丸」交給他12張提款卡，5月19日晚間載他到ATM提領現金，當晚共提領12筆款項，金額從5萬至7萬之間，總提款金額為90萬元。事後因被害人發現有異報警，警方循ATM監視器畫面鎖定何男，何被逮捕後坦承犯案。他並不知「小丸丸」的真實身分，自己獨自扛12名被害人90萬元損失。

該案審理時，何男向法官說，他離婚後扶養一名就讀國小的女兒，之前女兒還小，她為了拼奶粉錢，努力做板模工作仍收入不穩定，加上要賠償前案的被害人，才犯下此案，「我現在工作穩定了，很想用正常工作，賠償給被害人」，但他因前案將入監執行，已無法繼續工作了，希望法官在此案能從輕量刑。

法告並沒被何男的說詞打動，法官表示，被告不思以合法手段賺取財富，竟謀求私利，參與本案犯罪集團，擔任車手之角色，犯罪動機實屬可議，其將取得款項轉交上手，使詐欺集團遂行詐欺犯行，進而掩飾、隱匿犯罪所得，形成金流斷點，造成後續追查困難。被告總共犯12罪，每罪各判刑1年5月，合併判刑2年6月，並科罰金12萬元。

