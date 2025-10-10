6天南北狂詐800萬 2寶單親爸賠到「脫褲」打悲情牌難逃入獄

單親爸為奶粉錢加入詐團當車手，拚得越努力、賠越多。（示意圖）

彰化縣在夜店擔任服務生的張男是單親爸爸，月薪僅3萬元，要扶養2名小孩，生活壓力不小， 2023年12月被詐欺集團以月薪10萬元招募當車手，妄想當「富爸爸」的他，同年12月4日起，短短6天南北奔波犯下12案，詐得800多萬元，9日在桃園取款100萬元被捕羈押才中止。宣稱只賺到3萬元的張男，願分期付款賠償被害人，希望法官憐憫，輕判6月以下徒刑，讓他改服社會勞動，免入獄照顧2子，卻被法官拒絕，8個法院共判刑14年1月。

上述8個法院中，各法院每罪量刑介於11月至2年，只有桃園地院以他取款100萬元未遂、且賠償被害人16萬餘元減刑，徒刑8月並宣告緩刑3年，條件是提供60小時義務勞動；不過，因其他法院陸續判刑確定，彰化地方法院撤銷緩刑，張男預計近期入獄蹲苦窯。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，張男跟詐團約定，每天等待通知向客戶取款，每月約可領薪水10萬元，前年12月4日至9日流竄全台當車手。4、5日在高雄收贓款150萬元；6、7日北上到台中收221萬元，7日晚間又衝高雄收10萬元；8日白天到新竹收20萬，晚上再衝新北收38萬元；9日到桃園收100萬元（偽裝鈔）被捕後遭羈押。

張男桃園收款100萬元失敗，沒賺半毛錢，被害人也沒有損失，他展現誠意付18萬8000元給被害人，成功換得自由身，此案他被判8月徒刑，緩刑3年；豈料後續又爆出11案，期間為避免吃牢飯，前後花了近200萬元跟4名被害人取得和解，無奈被害人太多，他已賠到「脫褲」，還是要面臨「鐵窗人生」，目前為止8個法院共判刑14年1月。張男預計近日入獄服刑。

桃園案因最早審結，日前將張男緩刑的執行書發至彰化地檢署，檢察官驚訝，張男犯案累累，怎能獲緩刑！立即向彰化地院提撤銷緩刑告訴。法官表示，被告在緩刑確定後，更犯多起詐欺案，6月3日經台北地院判刑1年5月、2年確定，之前緩刑之宣告已難收預期效果，因此撤銷。

張男在庭上向法官說，他養育2名小孩十分辛苦，只想多賺「快錢」。為了照顧孩子，他有意和解，但案件一件件爆發，才作案6天，他已賠到「山窮水盡」，最後還是要吃牢飯，「車手生涯幾乎毀他一生」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法