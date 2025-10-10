10/10 大樂透摃龜！今彩539 800萬落南投 中秋百萬紅包只剩19組

10月10日開獎的第114000246期今彩539開出1注，第114000095期大樂透則摃龜。（本報合成）

10月10日開獎的第114000246期今彩539頭獎開出1注，由南投縣仁愛鄉南豐村中正路87之1號「眉溪一定中彩券行」開出，第114000095期大樂透則摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開1組，剩19組未開出。

第114000095期大樂透中獎號碼「13、16、18、22、39、42，特別號：30」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共41注中獎，每注可得7萬8943元；肆獎共126注中獎，每注可得1萬6513元；伍獎共2595注中獎，每注可得2000元；陸獎共3345注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4328注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5742注中獎，每注可得400元。

第114000095期49樂合彩中獎號碼為「13、16、18、22、39、42」。四合摃龜；三合共45注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1575注中獎，每注可得1250元。

第114000246期今彩539中獎號碼為「03、06、24、31、36」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎共7016注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3767注中獎，每注可得50元。

第114000246期39樂合彩中獎號碼為「03、06、24、31、36」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5488注中獎，每注可得1500元。

第114000246期3星彩中獎號碼為「544」。壹獎共63注中獎，每注可得1萬元。

第114000246期4星彩中獎號碼為「4577」。壹獎共9注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出1組，總中獎注數1注、可得獎金100萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有19組未開出，將於下期（14日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

