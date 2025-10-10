為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    林園幼兒園涉虐童家長提告 陳其邁要求政風調查教局是否包庇

    2025/10/10 19:43 記者洪定宏／高雄報導
    高市教育局製作圖卡，公布涉案園所及負責人姓名。（高市教育局提供）

    高市教育局製作圖卡，公布涉案園所及負責人姓名。（高市教育局提供）

    高雄驚傳2家幼兒園被控虐童，教育局疑似包庇，引發議員不滿並在議會質詢，教育局遲至昨天才公布涉案的是林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園，負責人均為「謝冰雁」。

    市長陳其邁在議會答詢時，要求政風處2個月內完成調查教育局處置是否失當，不排除終止與涉案幼兒園的合約。多名家長也已在昨天帶幼童向警方提出告訴，但因高雄地檢署已指揮警方偵辦，並對外說明，警方無法補充。

    不過，接受委託經營的社團法人愛與關懷教育發展協會，昨天在中華郵政公司林園郵局職場互助教保服務中心臉書粉專發出聲明稿表示，「本園未發生任何教師不當對待幼兒之情事，也絕對不容許有發生的可能」。

    另對「園所男性主管騷擾女性幼童」的指控，強調「此惡意抹黑已非單方對於園方造成傷害，惡意捏造、毫無根據，僅憑虛有說詞斷章取義，更是蓄意、毫無責任地對於該男性主管造成個人名譽、身心受創。本園支持被涉及之同仁為維護自身清譽以尋求法律途徑。」

    對此，教育局指出，經檢視幼兒園30日內監視器畫面，發現有5名教保服務人員對幼兒罰站、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等，涉案5人已停職接受調查，受害幼兒人數及具體情節將進一步調查釐清。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

