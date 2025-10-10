飛車衝茶行撞死老闆娘 BMW男恢復意識將依毒駕、過失致死送辦

劉姓男子昨天凌晨疑毒駕撞進茶行，釀成1死1傷，整間茶行宛如轟炸過一般、滿目瘡痍。（民眾提供）

台中市43歲劉姓男子昨凌晨駕駛BMW轎車疑似毒駕，衝撞五權路一家茶行，造成87歲老闆娘慘死、61歲張姓兒子受傷，劉男因顱內出血一度昏迷住院，不過今天意識已恢復，警方已派人到醫院製作事發筆錄，因醫院初步檢驗有毒品陽性反應，警方預計明天或後天出院後，依車禍過失致死、毒駕移送法辦。

警方調查，劉姓男子昨天凌晨3點多駕駛BMW自小客車，自南屯區五權西路一路直行，抵達事故地點前的Y字型路口時，突然高速闖紅燈，衝過馬路隨即撞進茶葉行，撞擊瞬間爆出巨大聲響，茶行鐵門被撞飛、店內滿目瘡痍。



當時在店內後方隔間臥室，睡下鋪的老婦人當場被撞死，睡上鋪的兒子則是頭部受傷；劉男亦顱內出血送醫，抽血驗出體內有二級毒品安非他命陽性反應，車上還被查獲含依托咪酯毒品的喪屍煙彈。

昨天送醫一度昏迷的劉男今天已清醒，警方派人到醫院製作筆錄，劉男雖坦承自己有吸毒，但強調不是昨天肇事前吸的、不承認毒駕；至於為何會衝進茶行？則是含糊其辭，未明確說明。警方將待明天或後天醫生准許出院後，再進行更詳細的訊問，並依過失致死、毒駕移送台中地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

