高雄女代書控宮廟詐欺墜樓亡 女兒喊話盼更多受害者站出來

高雄56歲孫姓女代書1日在住處墜樓亡，女兒日前在殯儀館出面控訴，媽媽留紙條提及遭鳳山某宮廟住持人孫姓姊妹及吳姓女代銷幹部詐騙，今（10日）女兒再次發訊息，喊話能有更多人勇敢站出來，一起揭發惡勢力。

死者的女兒指出，檢調單位受媒體輿論監督開始有調查動作，現在確實需要大家的幫忙及提供更多有力的資訊，讓真相被完整揭露，她希望更多人勇敢站出來，讓更多受害者有機會被看見，也讓媽媽可以安息、瞑目。

昨日鼓山分局說明，死者孫姓女代書曾報案遭某宮廟之孫姓姊妹以話術詐騙，損失約300多萬元，並提出詐欺告訴，經報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦後，昨日下午分別將孫姓姊妹與陳男等3人帶回偵訊，釐清長達5年之犯罪時程與內容，但因案件仍有諸多證據待查，偵訊已將3人請回，案件則依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，孫姓女代書為該宮廟信徒，經主持人姊妹介紹認識吳姓女代銷幹部，曾報案指孫姓姊妹以「消災解厄、累積福報」等話術，騙她交付300多萬元，後又被慫恿借錢給吳姓女代銷幹部，向40多名親友籌調資金上億元，但未依原按期收回部分資金，認為遭詐騙，1日在住處墜樓身亡。廟方則委託律師發出聲明，強調死者所指為借貸關係。

