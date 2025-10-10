南港CITYLINK砍人案6人落網 主嫌染髮變裝中被逮

19歲萬男與友人在南港CITYLINK停車場突遭2名男子持刀、球棒攻擊。（記者鄭景議翻攝）

台北市南港CITYLINK停車場10日凌晨傳出持刀攻擊事件，19歲萬姓男子與友人在停車場突然遭2名陌生男子持刀、球棒攻擊。南港分局經調查，認為36歲潘姓男子涉重嫌，在案發後與5名共犯逃逸藏匿，警方調閱監視器追蹤，發現6人藏匿在南港區一間汽車旅館，隨即出動警力一舉逮捕5名共犯，並在忠孝東路一間美髮廳逮捕正要染髮變裝的潘男，目前帶回分局釐清案情。

今凌晨19歲萬姓男子與友人看完電影，準備在南港CITYLINK停車場取車時，突然遭2名陌生男子持刀、球棒攻擊，並砸毀車輛擋風玻璃後逃逸。萬男頭部與臀部受傷，所幸送醫後並無生命危險。

警方調閱監視器，發現萬男是遭人埋伏盯上，其中潘男為主謀，指揮5名共犯行兇，並且在案發後躲藏到南港區一間汽車旅館，於是派員前往汽車旅館，一舉逮捕5名共犯。

警方還鎖定潘男前往忠孝東路上一間美髮店，當時他正準備染髮變裝掩人耳目，企圖躲避追緝，卻仍被員警當場逮捕。警方已將6人全數帶回偵辦，推測可能過去有糾紛而尋仇，詳細原因仍待進一步釐清。

