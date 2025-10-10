為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南港CITYLINK砍人案6人落網 主嫌染髮變裝中被逮

    2025/10/10 18:23 記者鄭景議／台北報導
    19歲萬男與友人在南港CITYLINK停車場突遭2名男子持刀、球棒攻擊。（記者鄭景議翻攝）

    19歲萬男與友人在南港CITYLINK停車場突遭2名男子持刀、球棒攻擊。（記者鄭景議翻攝）

    台北市南港CITYLINK停車場10日凌晨傳出持刀攻擊事件，19歲萬姓男子與友人在停車場突然遭2名陌生男子持刀、球棒攻擊。南港分局經調查，認為36歲潘姓男子涉重嫌，在案發後與5名共犯逃逸藏匿，警方調閱監視器追蹤，發現6人藏匿在南港區一間汽車旅館，隨即出動警力一舉逮捕5名共犯，並在忠孝東路一間美髮廳逮捕正要染髮變裝的潘男，目前帶回分局釐清案情。

    今凌晨19歲萬姓男子與友人看完電影，準備在南港CITYLINK停車場取車時，突然遭2名陌生男子持刀、球棒攻擊，並砸毀車輛擋風玻璃後逃逸。萬男頭部與臀部受傷，所幸送醫後並無生命危險。

    警方調閱監視器，發現萬男是遭人埋伏盯上，其中潘男為主謀，指揮5名共犯行兇，並且在案發後躲藏到南港區一間汽車旅館，於是派員前往汽車旅館，一舉逮捕5名共犯。

    警方還鎖定潘男前往忠孝東路上一間美髮店，當時他正準備染髮變裝掩人耳目，企圖躲避追緝，卻仍被員警當場逮捕。警方已將6人全數帶回偵辦，推測可能過去有糾紛而尋仇，詳細原因仍待進一步釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播