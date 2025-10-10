手機色照被發現 繼父被控猥褻繼女辯：「那根不是我的」獲判無罪

繼父被控趁繼女熟睡時，抓對方的手猥褻，繼父辯稱手機畫面中的生殖器不是他的，台南高分院法院認影像模糊、證據不足，駁回檢方上訴，維持無罪。（資料照）

繼父遭控趁繼女熟睡時拿手猥褻、拍照，雲林地檢署主張，社工訪談中繼父曾點頭承認應認有罪，但繼父辯稱，照片是網路下載的，生殖器不是他的，手也不是繼女的手。高等法院台南分院審酌後認為，照片人物無法確認，社工說法屬傳聞再傳聞，不具證據能力，最終駁回上訴，維持無罪。

雲林縣社會處接獲通報，指前妻發現繼父的手機中發現猥褻照片，畫面中有男性生殖器與女性手部接觸，檢方認為該男子明知被害人未成年，仍在外祖父母住處乘機猥褻，依妨害性自主罪起訴。男子否認犯行，辯稱照片來自網路下載，並不是他或繼女。

社工曾於訪談中表示，男子聽聞指控後點頭稱「喔」，推測為承認，但法院認為，這個陳述沒有錄音或文字紀錄，僅為主觀推測，難作為有罪依據。被害人母親也坦言照片模糊，無法辨識人物，僅因印象誤認為女兒的手部。

高院指出，傳聞再傳聞之供述無法作為定罪依據，且照片中手飾與背景皆難確認，繼女雖一度說手像自己，卻未具體說明辨識依據，也沒有說有感覺手被拉動，全案欠缺能排除合理懷疑的積極證據。合議庭依「事證有疑，利於被告」原則，認為無法確認繼父有乘機猥褻行為，維持一審無罪判決。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

