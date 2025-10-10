為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    手機色照被發現 繼父被控猥褻繼女辯：「那根不是我的」獲判無罪

    2025/10/10 18:33 記者王捷／台南報導
    繼父被控趁繼女熟睡時，抓對方的手猥褻，繼父辯稱手機畫面中的生殖器不是他的，台南高分院法院認影像模糊、證據不足，駁回檢方上訴，維持無罪。（資料照）

    繼父被控趁繼女熟睡時，抓對方的手猥褻，繼父辯稱手機畫面中的生殖器不是他的，台南高分院法院認影像模糊、證據不足，駁回檢方上訴，維持無罪。（資料照）

    繼父遭控趁繼女熟睡時拿手猥褻、拍照，雲林地檢署主張，社工訪談中繼父曾點頭承認應認有罪，但繼父辯稱，照片是網路下載的，生殖器不是他的，手也不是繼女的手。高等法院台南分院審酌後認為，照片人物無法確認，社工說法屬傳聞再傳聞，不具證據能力，最終駁回上訴，維持無罪。

    雲林縣社會處接獲通報，指前妻發現繼父的手機中發現猥褻照片，畫面中有男性生殖器與女性手部接觸，檢方認為該男子明知被害人未成年，仍在外祖父母住處乘機猥褻，依妨害性自主罪起訴。男子否認犯行，辯稱照片來自網路下載，並不是他或繼女。

    社工曾於訪談中表示，男子聽聞指控後點頭稱「喔」，推測為承認，但法院認為，這個陳述沒有錄音或文字紀錄，僅為主觀推測，難作為有罪依據。被害人母親也坦言照片模糊，無法辨識人物，僅因印象誤認為女兒的手部。

    高院指出，傳聞再傳聞之供述無法作為定罪依據，且照片中手飾與背景皆難確認，繼女雖一度說手像自己，卻未具體說明辨識依據，也沒有說有感覺手被拉動，全案欠缺能排除合理懷疑的積極證據。合議庭依「事證有疑，利於被告」原則，認為無法確認繼父有乘機猥褻行為，維持一審無罪判決。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播