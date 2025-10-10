「可不可以跟我做愛」尾隨2女性侵未遂 淡水惡狼延押2個月

吳姓男子被控2度尾隨落單女子返家性侵未遂，高院裁定延押他2個月。（資料照）

吳姓男子今年1月間尾隨2名落單女子返家，分別在新北市淡水區某社區大門外巷弄，與社區內電梯間，意圖性侵被害人未遂，幸路人與住戶及時解圍，吳男才未得逞。士林地院6月間依吳男犯強制性交罪未遂2次，合併判他4年徒刑，吳不服上訴二審，高院在審理期間，審酌吳男羈押期滿前夕，日前裁定延長羈押2個月。

高院裁定指出，吳姓男子羈押期間15日屆滿，高院合議庭8日召開延長羈押庭後，參酌吳男2次犯案，均隨機尾隨不認識的女子進入巷弄、與公寓大樓意圖性侵，且他在犯案前，已有多次涉嫌尾隨不相識的女子不僅與對方搭話、取走對方手機，還有肢體接觸等騷擾行為，因此有事實足認吳有反覆犯強制性交罪之虞，因此裁定自10月16日起，將吳男再羈押2月。

請繼續往下閱讀...

吳男今年1月31日晚上9時許尾隨落單女子至在淡水某大樓外，假扮為同大樓住戶返家，走在前面的女子發覺異狀折返離開住家大樓，吳竟問「妹妹，妳沒有要回家嗎？」持續尾隨女子，將女子拉進巷內，強脫女子褲子欲性侵，幸女子大聲呼救，2名路人見狀上前制止，吳才罷手。

同年2月14日深夜11時許，吳男又假扮為淡水某住宅大樓住戶，尾隨另名女子進入大樓後，一起搭乘電梯上到3樓住家門前，吳伸手抓住女子手中手機，問「可不可以跟我在一起，我們一起生活？」，被女子拒絕後，又稱「可不可以跟我做愛」經女子反對拒絕後，吳求愛不逞反搶走女子手機，所幸女子大呼救，住戶及時報警，吳才未得逞。

士林地院法官認為，吳為滿足私慾隨機對女子施暴，始終否認犯行，也未與被害人和解賠償，依吳男犯強制性交未遂罪2次，分別判刑2年、2年4月，合併判處4年徒刑。

