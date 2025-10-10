林園非營利幼兒園罰站打頭涉虐童 高市教局公布負責人、停職涉案5人

高市林園幼兒園有幼童遭教保員捏到瘀青。（議員邱于軒提供）

高雄林園郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園，日前遭家長、老師陳情，指有近10名幼童遭虐，教育局今（10）日指出，經查發現有5名教保員涉嫌對幼兒罰站、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步，涉案5人已停職，並公布違規園所負責人姓名。

教育局指出，經檢視幼兒園30日內的監視器畫面，發現有5名教保服務人員對幼兒罰站、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等，受害幼兒人數及具體情節將進一步調查釐清。

請繼續往下閱讀...

教育局9日同步公布園所名稱及負責人謝冰雁，如違法對待幼兒情節屬實，將依法最重處60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。同時，相關機構將依情節輕重，處以減招、停招、停辦或廢止設立許可等。

教育局指出，園所負責人謝冰雁於林園區經營之教保服務機構尚有其他違規事項，林園郵局職場互助教保服務中心涉及分科教學裁罰6000元、未依備查項目收費裁罰6萬元；林園非營利幼兒園大班未配置1名教師裁罰6000元；中芸非營利幼兒園則進用未具資格之教保服務人員，裁罰負責人6萬元及行為人3萬元，合計裁罰金額共16萬2000元。

教育局重申，將持續檢視監視器畫面，深入查明違法對待幼兒案情，並由專案調查小組釐清事證，針對該協會所辦理之教保服務機構加強稽查；13日起亦將委請教保輔導團及督學進駐園所，建立外部督導機制，確保幼兒受教安全與權益。

市長陳其邁已指示政風處立即調查教育局內部是否存在未積極辦理情事，並要求於2週內釐清園方責任，必要時不排除解約。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

高市教育局公布園所名稱「林園郵局職場互助教保服務中心」。（議員邱于軒提供）

教育局公布園所名稱「中芸非營利幼兒園」。（議員邱于軒提供）

高市教育局公布林園虐童幼兒園園所名稱及負責人姓名。（高雄市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法