北市保時捷男因閃狗暴衝 連撞7車後又撞上民宅大門

46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區今（10）日中午發生一起嚴重車禍！一名46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控，先後擦撞2輛路邊臨停的轎車、3部機車與2部腳踏車，最後撞上民宅大門才停下，現場一片混亂。

警方指出，事故發生於中午12時33分，江男行經臥龍街北往南方向時，因車輛瞬間扭力過大導致失控暴衝，撞擊沿途停放車輛後才停住。江男四肢擦挫傷，經救護人員現場處理後未送醫。

本次事故造成保時捷車頭嚴重毀損，其餘2部轎車、3部機車及2部腳踏車均有不同程度損壞。警方對現場3名汽車駕駛進行酒測，結果均為零，駕照均正常。全案依A2類交通事故處理，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

