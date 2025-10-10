為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市保時捷男因閃狗暴衝 連撞7車後又撞上民宅大門

    2025/10/10 16:05 記者鄭景議／台北報導
    46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控。（記者鄭景議翻攝）

    46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大安區今（10）日中午發生一起嚴重車禍！一名46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控，先後擦撞2輛路邊臨停的轎車、3部機車與2部腳踏車，最後撞上民宅大門才停下，現場一片混亂。

    警方指出，事故發生於中午12時33分，江男行經臥龍街北往南方向時，因車輛瞬間扭力過大導致失控暴衝，撞擊沿途停放車輛後才停住。江男四肢擦挫傷，經救護人員現場處理後未送醫。

    本次事故造成保時捷車頭嚴重毀損，其餘2部轎車、3部機車及2部腳踏車均有不同程度損壞。警方對現場3名汽車駕駛進行酒測，結果均為零，駕照均正常。全案依A2類交通事故處理，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控。（記者鄭景議翻攝）

    46歲江姓男子駕駛白色保時捷行經臥龍街151巷時，疑似為閃避路旁突然竄出的小狗，猛打方向盤導致車輛失控。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播