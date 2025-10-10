基隆七堵磚造平房發現1焦屍 失火前瓦斯驚爆嚇壞鄰居

基隆市七堵區泰安路一間磚造平房今午後發生火警。基隆市消防局初步研判，疑為李姓屋主點燃瓦斯引燃火勢，火災原因仍待進一步釐清。警方到場採證釐清死者身分。（記者林嘉東翻攝）

基隆市七堵區泰安路一間磚造平房今（10日）午後發生火警。基隆市消防局獲報迅速控制火勢，清理火場時在臥房內發現1具焦屍，身旁還有1個瓦斯桶、打火機，疑為李姓屋主點燃瓦斯引燃火勢，不過，因焦屍被燒到面目全非，難以辨識身分，警方到場採證釐清死者身分中。

基隆市消防局今天下午1時34分獲報，七堵區泰安路一間磚造平房傳出火警後，出動七堵分隊、百福分隊、暖暖分隊及第二大隊前往馳援；消防隊員趕往途中，看到起火民宅不斷竄出火煙，並傳出有1名住戶受困屋內，趕抵後迅速佈線灌救，約25分鐘後控制火勢，不過消防隊員清理火場，下午2點20分在臥室倒下的磚瓦下發現1具男性焦屍。

隆市消防局趕往灌救途中，傳出有1名住戶受困屋內，消防隊員迅速滅火清理火場後時，一度未發現住戶受困，但逐一清理屋內房間後，在臥室倒下磚瓦下方發現1 具男性焦屍，死者身旁不僅有一個瓦斯桶，還有打火機；由於燃燒面積集中在焦屍周邊10平方公尺範圍，火調科人員初判火災原因，疑似死者以打火機點燃瓦斯造成，不過火災原因仍有待進一步調查釐清。

轄區基隆市警三分局百福派出所訪查周邊鄰居聽到火災時，有聽到爆炸聲響，沒多久就冒出火煙發生火警；警方懷疑死者為56歲李姓屋主，李男晚年受精神疾病所苦，獨居在住處多年，但因焦屍五官已難以辨識，鑑識人員已到場採證釐清死者身分中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

基隆市七堵區泰安路一間磚造平房今天午後傳出火警，基隆市消防局隊員清理火場後，在臥室倒下的磚瓦下方發現1具男性焦屍。（記者林嘉東翻攝）

