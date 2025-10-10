為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    超速撞死行人要關半年！ 法官斥「讓台灣背負行人地獄」惡名

    2025/10/10 15:29 記者陳建志／台中報導
    台中都姓男子開車行經行人穿越道未禮讓行人撞死陳姓婦人，法官斥責讓台灣背「行人地獄」惡名，依過失致死判處6月徒刑，可上訴。（記者陳建志攝）

    台中都姓男子，今年4月開車行經台中市東區自由路，因車速過快超速，加上行經行人穿越道未禮讓行人，撞上正穿越行人穿越道的陳姓婦人，造成婦人傷重不治，法官斥責他漠視行人的人身安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」的惡名，依經行人穿越道不依規定讓行人優先通行的過失致死罪，處有期徒刑6月，可上訴。

    判決指出，都姓男子今年4月25日上午9點多，駕駛自小客車，沿東區自由路3段行駛，行經自由路3段及復興路5段路口，本應注意行車速度，依速限標誌規定，不得超速行駛，卻在速限每小時50公里的路段，車速達時速60公里，明顯超速。

    都男行經該路口時，剛好陳姓婦人走在行人穿越道上，都男未禮讓行人撞上，造成陳姓婦人頭部外傷合併顱骨開放性骨折、顱腦損傷出血，經送醫急救仍不治死亡，警方依過失致死將都男移送法辦。

    台中地院審理時，都男坦承犯行，法官認為，都男駕車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，卻不依規定讓行人優先通行，嚴重漠視行人的人身安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」的惡名，因此加重其刑，加上未與被害人家屬達成調解，依過失致死判處6月徒刑，可上訴。

