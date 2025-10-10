為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無聊當有趣！花店員工貨車行駛中蹲坐車頭傻笑 遭檢舉恐噴1萬8

    2025/10/10 15:27 記者徐聖倫／新北報導
    花店員工在小貨車行駛間蹲坐車頭，遭路過駕駛拍下檢舉。（記者徐聖倫翻攝）

    花店員工在小貨車行駛間蹲坐車頭，遭路過駕駛拍下檢舉。（記者徐聖倫翻攝）

    無聊當有趣！新北市一家花店貨車月前送貨途經板橋區新月三街，其中1名員工竟坐在車頭保險桿上，貨車還一邊行駛，對著路過汽車傻笑，全程被錄影並向警方檢舉。警方獲報開出罰單，本案已涉道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，可裁處3000至1萬8000元罰鍰。

    據悉，上月12日上午10時許，一輛花店小貨車前往新北市立殯儀館附近送貨，返程期間1名員工為了好玩，蹲坐在小貨車頭保險桿正中間，面朝馬路、雙手張開抓住貨車兩側後照鏡，就這樣以滑稽的方式在板橋區新月三街行駛；行駛期間吸引不少路人、駕駛目光，於是有路過駕駛將這段影片放上網路，並向警方檢舉。

    海山警分局獲報依規定循車牌追人，確定相關資料後，附上民眾檢舉的影片截圖，對貨車開出罰單。警方表示，此舉涉道交條例第30條第1項第7款：載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可處3000至1萬8000元罰鍰。

    海山警分局呼籲，民眾切勿於行駛中車輛上攀附、懸掛或從事危險行為，以確保行車安全，避免憾事發生；更切勿將無聊當有趣，隨意拿自身性命開玩笑，還罔顧其他用路人安全。

    監視器拍下這名員工蹲車頭的無聊行徑。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下這名員工蹲車頭的無聊行徑。（記者徐聖倫翻攝）

    警方根據檢舉影片開出罰單。（記者徐聖倫翻攝）

    警方根據檢舉影片開出罰單。（記者徐聖倫翻攝）

