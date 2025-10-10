涉入詐團被押120天 獲判無罪補償36萬

田姓男子涉詐團遭羈押120天後判無罪，台南高分院認自由受損與名譽影響，核發補償36萬元。（資料照）

田姓男子涉入詐欺集團遭羈押120天後，最終被判無罪確定，聲請刑事補償獲准。高等法院台南分院審酌他在偵查過程中失去自由與名譽受損，認定國家強制處分造成重大犧牲，依每日3千元標準核發補償金，共計36萬元。

田男前年涉入詐團，被台南地方法院以嫌違反組織犯罪防制條例等罪，裁定羈押並延押，直到翌年3月17日釋放，共被拘禁120日。全案經一審判決無罪後，檢方提起上訴，台南高分院去年駁回後確定。田男隨後依法聲請刑事補償，主張每日應補償5千元。

法院指出，依刑事補償法第6條規定，補償金額應在每日3千至5千元間酌定，並考量公務員有無違法不當、當事人損失程度與精神痛苦等。經查田男於偵查與審理期間始終否認涉案，並無誤導偵查或妨礙審判情形，且聲請在法定2年期限內提出，程序並無瑕疵，符合補償要件。

但是，高分院引用原判決內容指出，被害人係自願前往台南交付金融帳戶資料，並非遭脅迫或暴力控制。法院認為，檢方未能提出足夠證據證明田男參與犯罪組織，一審依「無合理懷疑原則」判決無罪並無不合，檢方上訴遭駁回。

合議庭最終認定，檢警羈押程序雖屬合法，但田男確因國家刑罰權執行而受自由限制，名譽受損情節重大。法院衡酌其財產損失、精神痛苦與個案情狀，決定以每日3千元標準計算，共發給補償金36萬元，其餘請求駁回。

