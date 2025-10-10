基隆七堵磚造平房火警 臥室發現1男焦屍

基隆市七堵區泰安路一間磚造平房今天午後發生火警。基隆市消防隊員迅速滅火後，未發現人員受困，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

基隆市七堵區泰安路一間磚造平房今（10日）午後發生火警。基隆市消防局趕往灌救途中，傳出有1 名住戶受困屋內，消防隊員迅速滅火清理火場後時，一度未發現住戶受困，但逐一清理屋內房舍後，在屋內臥室房間發現1具男性焦屍；警方獲知後已接手釐清死者身分中。

基隆市消防局今天下午1時34分獲報，七堵區泰安路一間磚造平房傳出火警後，出動七堵分隊、百福分隊、暖暖分隊及第二大隊前往馳援；消防隊員趕往途中，看到起火民宅不斷竄出火煙，並傳出有1名住戶受困屋內，趕抵後迅速佈線灌救，約25分鐘後控制火勢。

消防局消防隊員在撲滅火勢，清理火場時，並未發現有人受困屋內，逐一查看屋內房舍後，約下午2時20分，被倒下的磚瓦下方發現1具男焦屍；在火場周邊疏導車流的基隆市警三分局百福派出所得知後，接手釐清死者身分中。

